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Suudi Arabistanlı petrol devi Aramco'nun kârı yüzde 14,5 geriledi

07.05.2024 - 12:04 | Son Güncelleme :
Suudi Arabistanlı petrol devi Aramco'nun kârı yüzde 14,5 geriledi | Ekonomi Haberleri

Saudi Aramco'nun 2024 yılı ilk çeyrek kârı 27,27 milyar dolara geriledi.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Petrol devi Saudi Aramco Salı günü yaptığı açıklamada, Körfez krallığının üretim kesintilerini devam ettirmesi nedeniyle ilk çeyrek net kârının yıllık yüzde 14,5 düşüşle 27,27 milyar dolara gerilediğini söyledi.

AFP'de yer alan habere göre daha düşük kâra rağmen firma, krallığın petrole bağımlı ekonomisini çeşitlendirmek için pahalı mega projeler inşa etmesi nedeniyle Suudi hükümetine ve diğer hissedarlara 31 milyar dolar temettü ödeyeceğini söyledi.

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Aramco, Suudi borsasına sunduğu bir dosyada, net gelirin 2023'ün aynı dönemindeki 119,54 milyar riyalden (31,88 milyar dolar) 2024'te 102,27 milyar riyale (27,27 milyar dolar) gerilediğini söyledi.

Kârdaki düşüşün temel olarak satılan ham petrol hacminin azalması, rafineri ile kimyasal marjlarının zayıflaması ve diğer gelirlerdeki gerilemeden kaynaklandığı ifade edilerek, düşük üretim imtiyaz ücretleri ve ham petrol fiyatlarındaki artışın kârdaki düşüşü kısmen dengelediği ifade edildi.

Ayrı bir başvuruda Aramco, "sürdürülebilir ve artan bir temettü sağlama" politikasının parçası olarak 2024 yılı ilk çeyreği için toplam 20,3 milyar dolarlık temel temettü ödemesi yapacağını ve ikinci çeyrekte 10,8 milyar dolarlık performansa bağlı temettü dağıtımının yapılacağını duyurdu.


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