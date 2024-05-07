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THY'den yeni işbirliği

07.05.2024 - 11:03 | Son Güncelleme :
THY'den yeni işbirliği | Ekonomi Haberleri

Türk Hava Yolları Miles&Smiles, Singapurlu seyahat teknolojileri şirketi utu ile işbirliği yapıyor.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Türk Hava Yolları Miles&Smiles, Singapur merkezli seyahat teknolojileri şirketi utu'nun yolculara yönelik yüzde 40 vergi iadesi avantajından yararlanarak büyüyen uluslararası havayolu sadakat programları listesine katıldı .

AP'de yer alan habere göre utu Ortaklıklar Ticari Direktörü Sanjay Chinchwade "Hedefimiz, yolculara yurt dışı alışverişlerinde en iyi değeri sunarak vergisiz alışverişi dönüştürmek. Bu ortaklık, Türk Hava Yolları Miles&Smiles üyelerinin KDV'sinden yüzde 40 daha fazla kazanmalarına olanak sağlamakla kalmıyor. vergisiz Alışverişlerden bonus Mil toplayarak seyahatlerinden daha fazla keyif almalarını sağlıyoruz." açıklamasında bulundu. 

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Türk Hava Yolları Pazarlama Direktörü Arif Ali Gezmişoğlu ise "Türk Hava Yolları olarak yolcularımızın seyahat deneyimini geliştirmek için sürekli çalışıyoruz. utu ile yaptığımız bu ortaklık, Miles&Smiles üyelerimize yolculuklarında daha fazla değer sunmamızı ve vergisiz alışverişlerini dönüştürmemizi sağlıyor. Bu, Türk Hava Yolları ile yaptığımız her yolculuğu gerçekten ödüllendirici bir deneyim haline getirme taahhüdümüzün bir başka adımıdır." dedi. 

Bugünden itibaren Miles&Smiles üyeleri utu Tax Free Kartlarını kullanarak yurt dışında alışveriş yaparken talep edilen vergisiz iadelerde her 100 ABD Doları karşılığında 125 ABD Doları değerinde uçuş mili alabillecekler. Türk Hava Yolları'nın Classic Plus, Elite ve Elite Plus Miles&Smiles üyeleri için bu avantaj daha da büyük. utu, Türk Hava Yolları'nın premium üyelerinin statülerini Miles&Smiles ile eşleştirerek uçuş Millerinde yüzde 40'a varan artış sunan otomatik 'statü eşleştirme' özelliğini Türk Hava Yolları'nın premium üyelerine de sunuyor.


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