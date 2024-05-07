Küresel borsalar teknoloji hisseleri öncülüğünde yükselişte | Piyasa Haberleri

Avrupa ve Asya piyasaları, teknoloji hisselerinin desteğiyle Wall Street endekslerinin değer kazanmasının ardından Salı günü yükselişe geçti.

Hurriyet.com.tr/Ekonomi Servisi

Asya ticaretinde Tokyo Nikkei 225 yüzde 1,6 artışla 38.835,10 puana yükseldi. Bu yükselişe, yüzde 4,8 artışla kapanışı yapan Tokyo Electron ve yüzde 2,2 yükselişle Advantest gibi yarı iletken şirketleri öncülük etti.

Güney Kore'deki Kospi endeksi, yüzde 4,8'lik kazanç elde eden Samsung Electronics gibi büyük teknoloji şirketlerinin yardımıyla yüzde 2,2 artışla 2.734,36 puana yükseldi.

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Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 0,5 kayıpla 18.4779,37 puana geriledi. Ancak Şangay Bileşik endeksi erken kayıplarından kurtularak yüzde 0,2 artışla 3.147,74 puana yükseldi.

Avustralya'nın S&P/ASX 200 endeksi, merkez bankasının faiz oranlarını değiştirmeden yüzde 4,35'te tutma kararının ardından yüzde 1,4 artışla 7.793,30 puan seviyesinde gerçekleşti.

Tayvan'ın Taiex endeksi yüzde 0,6 oranında değer kazanırken, Hindistan'ın Sensex endeksi, ülkenin haftalar süren ulusal seçim sürecinin üçüncü aşamasına başlamasıyla birlikte yüzde 0,5 kayıp yaşadı.

AVRUPA BORSALARI

Alman DAX endeksi %0,4 artışla 18.401,00 puana yükselirken, Paris'teki CAC 40 endeksi yüzde0,2 artışla 8.015,58 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,1 artışla 8.300,55 puana yükseldi.

WALL STREET

Pazartesi günü S&P 500 yüzde 1, Dow endeksi ise yüzde 0,5 yükseldi. Nasdaq kompoziti yüzde 1,2 arttı.

PETROL FİYATLARI

ABD ham petrolü, 32 sent artışla varil başına 78,80 dolara yükseldi. Uluslararası standart olan Brent ham petrolü de 32 sent artışla varil başına 83,65 dolara yükseldi.

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