Son dakika haberi... Üniversite mezunlarına 1 milyon lira, girişimcilere 1.5 milyon lira faizsiz kredi! İşte başvuru şartları...

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Türkiye ekonomisinin dinamosu olan gençlerin üretime katılması, girişimde bulunması, istihdam yaratacak projeleri ortaya koyması için birçok yenilik ve kredi ürünleri hayata geçiriliyor.

İşsizlik taban yaptığı dönemde yeni iş kuran, işini geliştirmek isteyenlerin önünü açacak büyük kredi kampanyaları düzenlenmeye başladı.

ÜNİVERSİTE MEZUNLARINA 1 MİLYON LİRA KREDİ

Halkbank üniversite mezunlarına 1 milyon liraya kadar 36 ay vadeli, 6 ay geri ödemesiz dönem fırsatı sunuyor. İlk Adım Kredisi'nde girişimci olan firmalar için en az yüzde 50 paya sahip olmak, en fazla 2 yıl önce üniversiteden mezun olmak, 29 yaşını aşmamak ana kriter olarak öne çıkıyor.

Kredi kullandırılacak firmanın azami 1 yıllık faaliyetinin olması, firmanın, kurucu ortağın mezun olduğu alanda faaliyet gösteriyor veya gösterecek olması gerekiyor. Kredinin teminatına yüzde 80 Kredi Garanti Fonu kefaleti de sağlanıyor.

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KOSGEB'DEN FAİZSİZ DESTEK KAMPANYASI

KOSGEB kapsamında İş Geliştirme Desteği 2024 Yılı 3. Dönem başvuru tarihleri belli oldu. 1-31 Aralık 2024 tarihleri arasında başvuru yapan girişimciler 1.5 milyon lira üst limit dahilinde yüzde 80 destek oranıyla geri ödemeli kredi sağlanacak.

Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda destek üst limitine 150 bin TL daha eklenecek.

Destek kapsamında işletmenin personel giderleri, makine-teçhizat ve kalıp giderleri, yazılım giderleri ve hizmet alımı giderlerine (eğitim, danışmanlık ve yönderlik, belgelendirme, test ve analiz, pazarlama, tasarım, sınai mülkiyet hakları giderleri) destek sağlanacak.

İmalat, telekomünikasyon, bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler, bilgi hizmet faaliyetleri, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri" sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler, iş geliştirme desteğinden yararlanabiliyor.

GERİ ÖDEME KOŞULLARI

Geri ödemeli destekler için herhangi bir faiz ve komisyon uygulanmayacak olup işletmelerin geri ödemeleri 36 aylık program süresi sonunda başlayacak.