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Son dakika haberi... SSK ve Bağ-Kur emeklileri dikkat! Zam için beşinci veri açıklandı

Güncelleme Tarihi:

#Memur#Emekli#Maaş
Son dakika haberi... SSK ve Bağ-Kur emeklileri dikkat Zam için beşinci veri açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2024 10:10

Kasım ayı enflasyon rakamları SGK, Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon farkı için belirleyici oluyor. İşte zammı belirleyecek beşinci veri açıklandı.

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Milyonlarca SGK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren yılın 11'inci enflasyon verisi açıklandı.

Kasım ayında enflasyon aylık yüzde 2,24 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 3.23, Ağustos ayı için yüzde 2,47, Eylül ayı için yüzde 2,97, Ekim ayı için yüzde 2.88, Kasım ayı için yüzde 2,24 zammı hak etti ve kümülatif fark yüzde 14,56 oldu. Ancak bu zam Ocak 2025'teki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyonu oranında birikimli olarak hesaplanacak. Geriye Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla maaşlara gelecek net zam belli olacak.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE OLACAK?

En düşük emekli maaşı mevcutta 12 bin 500 lira olarak ödeniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam kadar en düşük emekli maaşına da zam yapılırsa Aralık ayı verisi hariç en düşük emekli maaşı 14 bin 320 liraya yükselebilir.

 

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#Memur#Emekli#Maaş

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