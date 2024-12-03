Son dakika haberi... Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte öğretmen, hemşire, polis, profesör maaşları

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Türkiye'de milyonlarca memuru ilgilendiren zam zamanına bir ay kaldı. Memurlar maaşlarına göre hesaplamalarını yapmaya başladı.

Bugün açıklanan enflasyon verisine göre memur ve memur emeklileri Aralık ayı enflasyon verisi hariç alacakları zam yüzde 10.40 oldu.

YÜZDE 6 ORANINDA ZAMLA MASADAN AYRILMIŞLARDI

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren ve hükümetle pazarlık yapılarak alınan zam 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 6, diğer 6 ayı için de yüzde 5 olmuştu. Başka bir deyişle memur ve memur emeklileri eğer enflasyon farkı oluşmazsa 2025 yılında kümülatif olarak yüzde 11.3 zamma razı gelmişti.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE OLACAK?

En düşük memur maaşı Aralık ayı enflasyon verisi olmadan hesaplandığında alacağı ücret 45 bin 61 lira olacak.

NASIL HESAPLANIYOR?

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Memur ve memur emeklisi maaş zammı hesaplamasında Temmuz-Aralık 2024 aylarının aylık enflasyon rakamları kümülatif olarak hesaplanıyor. Çıkan sonuca 2025 yılının ilk 6 ayında yapılacak zam oranı ekleniyor ve yine çıkan sonuç 2024 Ocak-Temmuz zammına bölünüyor. Ortaya çıkan formülasyon memur ve memur emeklisinin alacağı maaşı gösteriyor.