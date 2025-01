Son dakika haberi... Moto kuryelerin kazançlarına inanamayacaksınız... Müdür, şef, beyaz yakalı... Hepsini solladı

Haberin Devamı

Motosiklet/scooter, A2 ehliyet, şahıs şirket… Bu üçüne sahip olan herkes moto kurye olabiliyor. Kazançları da geçmişteki faaliyetlerine göre çok daha yükseldi. Beyaz yakalı çalışanların siparişlerini getiren moto kuryeler beyaz yakalılardan 4 kat daha fazla gelir elde etmeye başladı. Moto kurye olmak için üniversite, yüksek lisans, doktora gibi şartlar da gerekmiyor. Genel manada iyi okul okumuş kişilerden çok daha fazla kazanıyorlar. Sayıları her geçen gün artmasına rağmen kazançlarında düşüş yaşanmıyor.



MOTOKURYELER NE YAPIYOR?



Türkiye’de faaliyet gösteren birkaç büyük e-ticaret sitesi adına çalışan moto kuryeler yemek ve market alışverişlerini müşterilere ulaştırıyorlar.



NASIL MOTOKURYE OLUNUR?



Moto kurye olmak için öncelikle en az A2 motor ehliyetine sahip olunması gerekiyor. Motosiklet ya da genelde kuryeler tarafından tercih edilen scooter alınması ve şahıs şirketinin kurulması gerekiyor. Burada en uzun sürecek işlem ehliyetiniz yoksa 2 ay gibi bir sürede ehliyet almak oluyor.



MALİYETİ NE OLUR?



Kuryelerin kullandıkları motosikletler sıfırları 70-80 bin liradan başlıyor. Ortalama olarak 100-130 bin liralık motosikletler çalışma şartlarına daha uygun oluyor ve arızası az, bakımı ucuz oluyor.



A2 sınıfı ehliyet almak da ortalama 15 bin liraya mal oluyor.



Şahıs şirketi kurup muhasebesini yaptırmak için de muhasebeciye göre değişse de 1-2 bin lira arasında aylık masrafı oluyor.



Geri kalan kısım vergisel durumlar oluyor ve bu kazanca göre değişiklik gösteriyor.



Motosiklet satın alma, ehliyet, şahıs şirketi kurma, motosiklet için kıyafet ve korumalıklar derken işe başlamak için ortalama olarak 150 bin lira gerekiyor. Bu tutarı da motoru taksitle alabileceğiniz için aylara bölebiliyorsunuz. Zaten sıkı bir çalışma temposuyla tüm harcanan parayı 1 ayda geri kazanabilirsiniz.



NE KADAR ÇALIŞIYORLAR?



Moto kuryeler seçtikleri saat aralıklarında slotlara göre çalışabiliyor. Ortalama olarak günde 12-13 saat çalışsalar da bu süre dahilinde sürekli motosiklet kullanmıyorlar. Akıllı telefonlarına sipariş düştükçe ürünleri alıcıya götürüyorlar. Belirlenen bölge içinde çalıştıkları için maksimum 15-20 dakikada ürünü alıcıya yetiştiriyorlar.



ZORLUKLARI NELER?



Moto kuryelerin en büyük riskleri trafik kazası. Bunun dışında soğuk, yağmur, kar gibi ortamda çalışmaları da sağlıklarını olumsuz etkileyebiliyor. Bunun için ısıtmalı elcik, korumalıklar, içlikler gibi ekipmanlara ihtiyaç duyuyorlar.



NE KADAR KAZANIYORLAR?



En önemli konu olarak moto kuryelerin kazançları merak ediliyor. Sosyal medyada, video sitelerinde yüzbinlerce lira kazandıkları konuşuluyor ve herkes de gerçek olup olmadığını sorguluyordu.



2025 yılıyla birlikte e-ticaret siteleri moto kuryelerin ücretlerine yüzde 40’a varan zamlar yaptı. Paket başına kazanç 64.5 lirayla 92 lira arasında değişim gösteriyor. Bunun nedeni ise çalışılan saatlerle ilgili. Gündüz ile gece arasında ücret farkının olması da normal kabul ediliyor. Gece çalışan moto kuryelerin paket başı ücretleri 92 liraya kadar çıkıyor.



Günlük bonuslar 32 paketten sonra 500 lira olarak hesaplara tanımlanıyor. Günlük bonuslar 60 paket ve fazlasına 1000 lira olarak hesaba yatıyor. Haftada 200’den fazla paket dağıtan bir moto kuryeye 4 bin liraya kadar bonus hesabına yatıyor. 420’den fazla paket dağıtan moto kuryeye 10 bin lira haftalık bonus yatırılıyor.



Haftanın günlerine ve saatlerine göre de kazançlar değişiyor. Örnek vermek gerekirse Pazar günü saat 18:00 ile 20:59 arasında çalışan bir kurye paket başına 92 lira alıyor.



KAÇ PAKET DAĞITIP NE KADAR GELİR ELDE EDİLİYOR?



Günde 10-12 saat çalışan bir moto kurye ortalama olarak 40 ve üzerinde paket dağıtabiliyor. Böylece günlük olarak 600 lira bonusu zaten hemen hak ediyor. Bunun dışında paket başı ücretin ortalama 70 lira olduğunu varsayarsak günlük 2800 lira dağıttığı paketlerden kazanç sağlıyor. Haftanın 6 günü çalışan bir kurye 2800 lira günlük paket kazancı, 3 bin lira günlük bonus, 5 bin lira haftalık bonusla birlikte her hafta hesabına 25 bin 400 lira yatıyor. Aylık kazancı da 101 bin 600 liraya yükseliyor. Bu kazançlar ortalama olarak veriliyor ve çalışma saatleri farklılaştıkça genelde kuryelerin kazancı aylık 120-150 bin lira arasında değişiyor.

Bazı markalar kuryelerin KDV’sini de hesaplarına yatırıyor. Örnek vermek gerekirse bu hafta 6 gün çalışıp her gün 40 paket dağıtan bir kuryenin 25 bin 400 lira olan hak edişine yüzde 20 de KDV ekleniyor ve 30 bin 480 lira hesaba para geçiyor. Hak edişler her hafta hesaplara yatıyor.



GİDERLERİ NELER?



Kuryelerin ana gideri öncelikle benzin ve motosikletlerinin bakımları oluyor. Aylık benzin ve bakım masrafları ortalama 10 bin lira oluyor. Sonrasında Bağ-Kur primleri 7736 lira olarak ödeniyor. Muhasebeciye 2 bin lira civarında her ay defter tutma ücreti veriliyor. KDV giderleri, gelir vergisi gibi giderler ortaya çıkıyor. Moto kuryeler yasal olmayan yöntemlerle yedek parça, işçilik, yemek, akaryakıt faturası bularak vergisel konuları es geçmeye çalışıyorlar. Gelir İdaresi Başkanlığı, denetimlerini ara vermeden sürdürüyor ve usulsüzlüklere yönelik ceza kesiyor.



10 bin lira yakıt ve bakım masrafı, 7736 lira Bağ-Kur primi, muhasebeciye 2 bin lira defter tutma bedeli, temsili olarak da 3-5 bin lira vergisel ödemelerle birlikte 22 bin lira civarında aylık gider oluşuyor. Günlük olarak da 300 lira yemek masrafı koyarsak 7800 lira maliyet daha çıkıyor ve toplamda 30-32 bin lira giderleri oluyor. Yıllık olarak ödenen trafik sigortası ve MTV de ortalama olarak 5-6 bin lira tutuyor.



BEYAZ YAKALILARDAN 4 KAT DAHA FAZLA KAZANÇ ELDE EDİYORLAR



150 bin lira civarında kazanç sağlayan moto kuryenin eline net olarak 120 bin lira para kalıyor.



Beyaz yakalı plaza çalışanlarının ortalama 30-35 bin lira ücretlere çalışıldığı varsayılırsa moto kuryeler 150 bin liralık sermayeyle beyaz yakalılardan 4 kat daha fazla kazanç elde ediyor.