Son dakika haberi... Mevduat sahipleri dikkat! Faizler düşüyor... Vade dönüşünüzü 31 Ocak'a göre ayarlayın

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Türkiye'de yüksek faiz döneminin sonuna geliniyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini yüzde 50'den yüzde 47.5'e düşürdü.

Bu gelişmenin ardından mevduat bankaları da parasını mevduatta değerlendirenlere verecekleri faizlerde ayarlama yaptı ve gerilemeler yaşandı.

Mevduat bankaları faizi maksimum yüzde 47.5 seviyesinde tutarken "Hoş geldin faizi" sürecinin sona ermesiyle birlikte daha düşük faiz oranlarını müşterilerine önermeye başladı.

31 OCAK'TA STOPAJ DÜZENLEMESİ VAR

Mevduatta düşen faizlerle birlikte stopaj oranlarında artış yaşanması halinde getirinin düşük kalması mevduata olan talebi sınırlayabilir. Yüksek faiz ve düşük stopaj avantajıyla parasını mevduatta değerlendirenler yeni yatırım alanları arayışı içine girme zamanı geldi.

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Son yapılan düzenlemede stopaj oranları, Türk Lirası mevduat ve fonlarda stopaj oranları, 6 ay vadeli mevduatta yüzde 7,5'ten yüzde 10'a, 1 yıla kadar vadeli olanlarda yüzde 5'ten yüzde 7,5'e yükseltildi.

31 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlanacak kararla stopaj oranı sabit de kalabilir, tedrici olarak yükseltilebilir de. Bu konuda yapılacak olan öngörüler neticesinde bir miktar daha yüksek faizden yararlanmak adına 31 Ocak'tan önce açılacak mevduat hesaplarının 3 aylık olarak bağlanması karlılık açısından önem arz ediyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA FAİZ İNDİRİMİNDEN YANA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Faizi kesinlikle indirmeye başlayacağız. 2025 bunun işaret yılı olacaktır. Faiz inecek ki enflasyon da insin. Bu, bizim olmazsa olmazımız. Para politikasının yanı sıra uhdemizdeki diğer araçları da devreye alarak inşallah enflasyonu olması gereken seviyeye indireceğiz" açıklamasında bulunmuştu.

NE KADAR FAİZ GETİRİR?

Merkez Bankası'nın politika faiz oranı yüzde 47.5 seviyesine gerileyen mevduat faizlerine göre 100 bin lirasını 32 gün vadeye bağlayan bir mudi 3748 lira net getiri elde ediyor. Başka bir deyişle vade sonunda 100 bin lirası 103 bin 748 liraya yükseliyor. Aynı şartlarda 1 milyon lirası olan bir kişi de 37 bin 479 lira net getiri elde edip 1 milyon lirasını 1 milyon 37 bin 479 liraya yükseltiyor.