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Son dakika haberi... Memur, memur emeklisi, SSK, BAĞ-KUR, tarım emeklisi zam oranları

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#Memur#SSK#Bağ-Kur
Son dakika haberi... Memur, memur emeklisi, SSK, BAĞ-KUR, tarım emeklisi zam oranları
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2025 10:02

Milyonlarca kişiyi doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendiren Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte maaşlara yapılacak zam oranları da netleşti. İşte memur, memur emeklisi, SSK, BAĞ-KUR, tarım emeklisi zam oranları...

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Türkiye'de milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiren maaş zam oranları belli oldu. Ocak-Temmuz 2025 tarihleri arasını kapsayan zam oranları maaşlara yansıtılacak.

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 11.55 oranında zam yapıldı.

SSK, Bağ-Kur, tarım emeklisi olanların maaşlarına da yüzde 15.75 oranında zam yapıldı.

ZAMLI MAAŞLAR HESAPLARA GEÇECEK

Açıklanan zam oranlarıyla birlikte maaş alacak olan memur ve emekliler yeni maaşlarını hesaplarında bu ay görecekler.

Son dakika haberi... Memur, memur emeklisi, SSK, BAĞ-KUR, tarım emeklisi zam oranları

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#Memur#SSK#Bağ-Kur

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