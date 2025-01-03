Son dakika haberi... Memur, memur emeklisi, SSK, BAĞ-KUR, tarım emeklisi zam oranları

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Türkiye'de milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiren maaş zam oranları belli oldu. Ocak-Temmuz 2025 tarihleri arasını kapsayan zam oranları maaşlara yansıtılacak.

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 11.55 oranında zam yapıldı.

SSK, Bağ-Kur, tarım emeklisi olanların maaşlarına da yüzde 15.75 oranında zam yapıldı.

ZAMLI MAAŞLAR HESAPLARA GEÇECEK

Açıklanan zam oranlarıyla birlikte maaş alacak olan memur ve emekliler yeni maaşlarını hesaplarında bu ay görecekler.