Son dakika haberi... Kök maaşlara gelen zam belli oldu! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

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Emeklileri yakından ilgilendiren enflasyon rakamlarının bu yıla ilişkin altıncısı açıklandı. En düşük emekli maaşı alanları daha da yakından ilgilendiren enflasyon rakamlarına göre Temmuz ayında kök maaşlarda artış yaşanacak.

Emeklilere en düşük 12 bin 500 lira emekli maaşı veriliyor. Bu rakamın altında maaşı olanların kök maaşları yüzde 15.75 oranında artış yaşayacak.

Böylece kök maaşını bilenler eğer en düşük emekli maaşında değişiklik yapılmazsa ne kadar kök maaş alacaklarını hesaplayabilecekler.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE OLUR?

En düşük emekli maaşına gelecek zam oranına ilişkin çalışmalar yürütülüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konuya ilişkin olarak değerlendirmelerin yapılacağını söylemişti.

En düşük emekli maaşına gelecek zam oranı kanunla belirlendiği için netlik kazanmasa da emekli maaşlarına gelen zam oranına yakınsaması bekleniyor.

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Şayet yüzde 15.75 oranındaki zam en düşük emekli maaşına yansıtılırsa en düşük emekli maaşı 14 bin 468 lira 75 kuruş ediyor.

SSK VE BAĞ-KURLULARIN KÖK MAAŞI NASIL BULUNUR?

12 bin 500 lira en düşük emekli maaşı alanlar kök maaşı bulmak için farklı yöntemleri kullanması gerekiyor.

SSK'dan emekli olanlar için e-Devlet'e giriş yapıp arama kısmına 4A Emekli Aylığı yazıp çıkan ilk bağlantıya tıklaması gerekiyor.

Ardından gelen sayfada "Detay" kısmına tıklayıp açılan pencerede en alt kısımlarda yer alan "5510 Ek 19 Miktarı" yazan yerdeki tutarı 12 bin 500 bin liradan çıkarması gerekiyor. Böylece kök maaş ek ödeme dahil ortaya çıkmış oluyor.

Bağ-Kurlular ise e-Devlet'e girip arama kısmına "4B Emekli Aylığı" yazıp çıkan ilk bağlantıya tıklaması gerekiyor.

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Ardından gelen pencerede SGK'ya ait döküm görülecektir. Sayfanın en altında "Ek Madde 19 İntibak Fark Tutarı" yazan yerin karşısındaki rakamları 12 bin 500 bin liradan çıkarınca kök maaşınızı ek ödeme dahil bulabilirsiniz.