Son dakika haberi... En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte tüm hesaplamalar

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Emeklilere verilen en düşük maaş olan 12 bin 500 liranın yükseltilmesine ilişkin görüşmeler devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan en düşük emekli maaşına ilişkin çalışmalar yapılıp analizler neticesinde rakamın belli olacağını belirtmişti.

NE KADAR ZAM YAPILABİLİR?

En düşük emekli maaşı olan 12 bin 500 liraya olasılık olarak SSK ve Bağ-Kur emeklilerine verilen zam oranı kadar yani yüzde 15.75 oranında zam yapılabilir.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE OLUR?

En düşük emekli maaşına gelecek zam oranı kanunla belirlendiği için netlik kazanmasa da emekli maaşlarına gelen zam oranına yakınsaması bekleniyor.

Şayet yüzde 15.75 oranındaki zam en düşük emekli maaşına yansıtılırsa en düşük emekli maaşı 14 bin 468 lira 75 kuruş ediyor.

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YÜZDESEL HESAPLAMALARLA NE KADAR OLABİLİR?

Yüzde hesaplaması yapılarak bulunacak olan rakamlar şöyle:

MİLYONLARCA EMEKLİYİ ETKİLEYECEK

En düşük emekli maaşına yapılan zam birçok emekliyi en düşük emekli maaşı alan kategorisine dahil edebilir. Bundan dolayı fazla prim-gün sayısı olup asgari emeklilik şartlarını sağlayanlarla aynı maaşı alacak kişi sayısı yükselebilir.