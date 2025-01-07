Son dakika haberi... Bir yıl geri ödemesiz 60 ay vadeli 500 bin lira kredi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yüksek faiz politikasından tedrici olarak geri adım atmaya başladı. Merkez, faizi yüzde 50'den yüzde 47.5'e düşürdü. Bu gelişmeyle birlikte kredi faizlerinde de bir miktar gevşeme yaşandı.

Esnaf ve sanatkarları ilgilendiren kredilere ilişkin ürünler de piyasaya sürülmeye devam ediyor.

Vakıfbank'ın TAM Esnaf Destek Paketi 1 yıla kadar geri ödemesiz, 60 ay vadeli, vadesi uzadıkça faizi düşen 500 bin lira krediyi vermeyi sürdürüyor.

TAM Standart Esnaf Kredisi kapsamında 24-36 ay vadede faiz oranı yüzde 3.75, 37-48 ay vadede yüzde 3.25, 49-60 ay vadede 2.99 oldu.

TAM Çıpa Esnaf Kredisi'nde 24-60 ay vadede faiz yıllık TCMB Politika faiz oranı +3 olarak belirlendi.

HALKBANK DA ESNAF KREDİSİ VERİYOR

Halkbank, esnaf ve sanatkarlara destek veren kredilerine devam ediyor. Sıfır faizle başlayan ve her türlü ihtiyaca uygun vade imkanı sunan kredi seçeneklerinden esnaf ve sanatkarlar faydalanıyor.

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İşletme sermayesi ihtiyaçları için 750 bin TL’ye kadar iş yeri ve taşıt alımına yönelik olarak 1 milyon 500 bin TL’ye kadar yatırım kredisi kullandırılıyor.

ESNAFA BÜYÜK DESTEK OLUYOR

Yüksek faizin yaşandığı son bir yılda esnaf ve sanatkar kredi kamu bankalarının vermiş olduğu kredilerle finansman sağlayıp yatırımlarını yapabiliyor. Makine, teçhizat, araç-gereç ve finansman sorunlarını ortadan kaldıran kredilerden yararlanan esnaf ve sanatkar uzun vadeli ödemeler neticesinde enflasyondan dolayı taksitleri ilerleyen yıllarda görece olarak düşmüş oluyor.