Son dakika... En düşük memur ve emekli maaşı ne olacak? İşte ihtimaller

Haberin Devamı

Asgari ücret maratonu sona erdi ve bundan sonraki süreçte memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kurluların maaş zamlarına çevrildi. 3 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak enflasyon verisiyle birlikte Türkiye için maaş zammı belirleme dönemi sona erecek. Özel sektör için maaş zamları Ocak ayı içinde belirlenmeye devam ediyor olacak.

MEMUR VE EMEKLİLER NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren ve hükümetle pazarlık yapılarak alınan zam 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 6, diğer 6 ayı için de yüzde 5 olmuştu. Başka bir deyişle memur ve memur emeklileri eğer enflasyon farkı oluşmazsa 2025 yılında kümülatif olarak yüzde 11.3 zamma razı gelmişti.

Ancak oluşan enflasyon farkı nedeniyle Aralık ayı enflasyon verisi hariç alacakları zam yüzde 10.40'a ulaştı. 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verisiyle birlikte memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı da netleşmiş olacak.

Haberin Devamı

Örnek vermek gerekirse Aralık ayında enflasyonun yüzde 1.5 olarak gerçekleştiği varsayımında memur ve memur emeklisi yüzde 12.05 zam alıyor.

SGK, BAĞ-KURLULAR NE KADAR ZAM ALACAK?

Kasım ayında enflasyon aylık yüzde 2,24 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 3.23, Ağustos ayı için yüzde 2,47, Eylül ayı için yüzde 2,97, Ekim ayı için yüzde 2.88, Kasım ayı için yüzde 2,24 zammı hak etti ve kümülatif fark yüzde 14,56 oldu. Ancak bu zam Ocak 2025'teki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyonu oranında birikimli olarak hesaplanacak. Geriye Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla maaşlara gelecek net zam belli olacak.

Yine örnekle ilerlemek gerekirse Aralık'ta aylın enflasyonun yüzde 1.5 geldiği senaryoda SGK ve BAĞ-KUR emeklisinin maaş zammı yüzde 16.28 ediyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE OLACAK?

En düşük emekli maaşı olan 12 bin 500 liranın da artması bekleniyor. Bunun için kanuni düzenleme yapılacak ve sonrasında yetişirse maaşlara yetişmezse farklar için gün belirlenip hesaplara geçilecek. En düşük emekli maaşına emekli maaşlarına gelecek kadar zam yapılması halinde 14 bin 535 liraya yükselecek.

Haberin Devamı

BAKAN IŞIKHAN: EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN ÇALIŞMADA BULUNABİLİRİZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "En düşük emekli aylığı bildiğiniz gibi 10 bin liraydı temmuz ayında, en son 12 bin 500 liraya çıkardık. Tabii burada kök aylığın artışı şöyle; kısa süreli ve az prim ödediği için düşük aylık alan emeklilerimizi biz 12 bin 500'e tamamlıyoruz ve aradaki fark da Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından ödeniyor. Ocak ayında, enflasyon oranları belli olduktan sonra Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda en düşük emekli aylığının arttırılması noktasında bir çalışma içerisinde bulunabileceğimizi ifade etmek isterim" dedi.

REFAH PAYI GELEBİLİR

Hak edilen zamların üstüne refah payı gelerek yeni bir zam oranı hükümet tarafından belirlenebilir.