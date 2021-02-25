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Sigorta prim teşviki süresi uzatıldı

25.02.2021 - 08:53
Sigorta prim teşviki süresi uzatıldı | Ekonomi Haberleri

İlave 6 puanlık bölgesel sigorta prim teşviki 2021 yılı sonuna kadar uzatıldı.

 

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 81'inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden uygulanacak ilave puan, ilave puan uygulanacak iller ve uygulama süresi hakkındaki 30 Mayıs 2013 tarihli Bakanlar Kurulu

Kararının eki kararda değişiklik yapan Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımladı. Buna göre, 31 Aralık 2020'ye kadar geçerli olan ilave 6 puanlık bölgesel sigorta prim teşvikinin süresi, 31 Aralık 2021'e uzatıldı. Uzatma kararı, 51 il ve 2 ilçeyi kapsayacak şekilde 1 Ocak 2021'den itibaren yürürlüğe girdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "51 il ve 2 ilçemizde üretim ve istihdamı artırmak için 5510 sayılı kanundaki '5 puanlık' indirime ilave olarak sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden 'ilave 6 puan' olarak uygulanmakta olan sigorta prim teşvikinin süresi 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatılmıştır."


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