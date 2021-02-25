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Bakan Elvan'dan ekonomik reform açıklaması

25.02.2021 - 08:44
Bakan Elvan'dan ekonomik reform açıklaması | Ekonomi Haberleri

Bakan Elvan, "Makroekonomik İstikrar Politikalarını ve Yapısal Politikaları içeren 'Ekonomik Reform' çalışmalarımızda sona geldik" dedi.

Bir süredir devam eden ekonomik reformlara ilişkin çalışmalarda son aşamaya gelindi. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan reformlara ilişkin açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağını söyledi.

Bakan Elvan "Makroekonomik İstikrar Politikalarını ve Yapısal Politikaları içeren 'Ekonomik Reform' çalışmalarımızda sona geldik. Reform politikalarımızın detaylarını Sayın Cumhurbaşkanımız Mart ayının ikinci haftasında kamuoyuyla paylaşacak. 2021 yılı reformlar yılı olacak" dedi.


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