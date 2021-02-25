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ABD’ye Temsa uzaya Kordsa

25.02.2021 - 08:59 | Son Güncelleme :
ABD’ye Temsa uzaya Kordsa | Ekonomi Haberleri

Sabancı Topluluğu 100’üncü kuruluş yılı olan 2025 yılı itibarıyla iki kat büyümeyi hedefliyor. Bu büyümede lokomotif görevi, yapacağı global ataklarla Kordsa ve Temsa üstlenecek.

Hürriyet Gazetesinin haberine göre; gözünüzü yurtdışına çeviren Sabancı Topluluğu, 100’üncü kuruluş yılı olan 2025 yılı itibarıyla iki kat büyümeyi hedefliyor. Bu hedefte bankacılığın yanı sıra Türkiye’deki enerji yatırımları ile Kordsa ve Temsa ile gerçekleşen global ataklar lokomotif görevi görecek. Yurtdışında büyümeye devam eden Kordsa son olarak Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi’nce (NASA) insanlı uzay uçuşları için tasarlayıp test ettiği ve Mars’a gitmesi planlanan Orion kapsülüne ürün verdi. Akıllı şehirlere yönelik yeni mobilite çözümleriyle dikkat çeken TEMSA ise yeni mobilite çözümleriyle ABD’nin teknoloji üssü olan Silikon Vadisi’ne Adana’da üretilen araçlarını gönderdi.

5 YILDAN FAZLA BÜYÜME

Sabancı Holding’in 2020 yılı finansal sonuçlarının ve önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerin aktarıldığı, dün düzenlenen basın toplantısında konuşan CEO Cenk Alper, Sabancı Topluluğu’nun 100’üncü kuruluş yılı olan 2025 yılı itibarıyla iki kat büyümeyi hedeflediklerine dikkat çekti. Topluluğun 5 yıllık hedeflerini kapsayan yol haritasıyla ilgili de konuşan Cenk Alper, “Önümüzdeki 5 yılda geçtiğimiz 5 yıldan daha hızlı bir büyüme öngörüyoruz. Orta vadede satış büyümesini tüketici enflasyonunun 8 puan üzerinde, FAVÖK’te ise yine tüketici enflasyonunun 10 puan üzerinde büyüme hedefliyoruz. Bunun yanında banka dışı döviz cinsi gelirlerimizi de portföyün yüzde 30’unun üstüne çıkarmayı planlıyoruz. Ayrıca banka dışı net borç/FAVÖK oranını da 2’nin altında tutma hedefimiz var” ifadelerini kullandı. Sabancı Topluluğu’nun, yeni ekonomi olarak adlandırılan, yenilenebilir enerji, dijital ve yeni malzeme teknolojileri alanında da iki kat büyümek hedeflendiğini belirten Cenk Alper, “Hali hazırda yeni ekonomiden gelen işlerin, Sabancı Topluluğu gelirlerindeki payı yüzde 6’ya ulaşmış durumda. Bu kapsamda ‘yeni ekonomi’nin Sabancı Topluluğu banka dışı gelirlerindeki yüzde 6 olan payını 2025 sonunda yüzde 13’e yükseltmeyi hedefliyoruz” dedi.

KÂRI YÜZDE 26 ARTTI

Bir önceki yıla göre net karını yüzde 26 artıran Sabancı Holding, 2020 yılı itibarıyla toplamda 4 milyar 768 milyon TL kar rakamına ulaştı. Bu dönemde banka dışı kombine gelirlerde yüzde 17 büyüme görülürken, 2019 yıl sonu itibarıyla 56 milyar 370 milyon TL olan banka dışı gelirler, 2020 yıl sonu itibarıyla 65 milyar 980 milyon TL’ye yükseldi. 2020 yılında Topluluğun kombine satışları ise, bir önceki yıla göre yüzde 7 artarak 104 milyar TL oldu.

UZAY ARAÇLARINDA KORDSA ÜRÜNLERİ

Cenk Alper, Kordsa’nın geldiği noktayı şöyle anlattı: “Eskiden lastik takviye malzemeleri üreten bir şirketti, şimdi ise havacılık, uzay, otomotiv, inşaat ve basınçlı kaplara kadar birbirinden çok farklı alanlara girdi sağlıyor. Amerika’da 4 tane satın alma yaptık. Bugün aklınıza gelebilecek tüm uzay araçlarında Kordsa’nın ürettiği ürünler kullanılıyor. Yani uzay yarışında ‘biz de varız’ diyoruz. Gerçekten ABD’deki tesisimizde ürettiğimiz ürünler, yüksek sıcaklığa dayanıklı kompozitler; dünyada sadece bizde olan teknolojiler.”


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