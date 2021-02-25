Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 25 Şubat döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.18 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 8.75 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7.22 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 7.16 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.1530 TL seviyesini, en yüksek ise 7.1968 TL seviyesini görürken; kur saat 09.10 itibarıyla 7.1842 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 8.7828 TL'yi görürken; şu dakikalarda 8.7577 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 10.1772 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.23 oranında düşüşle 89.97 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.2175 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.17 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.92 seviyesinde bulunuyor.

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