‘Sigorta Haftası’ artık Ekim ayının ilk haftasında | Ekonomi Haberleri

Sigorta bilincinin yaygınlaşması, karşılaşabileceğimiz risklere karşı farkındalık ve sigorta çözümlerini daha geniş kitlelere tanıtmak amacıyla 2011 yılından bu yana her yıl Mayıs ayının son haftasında kutlanan Sigorta Haftası, bu yıldan başlayarak artık Ekim ayı ilk haftalarında kutlanacak.

Her yıl Mayıs ayının son haftasında kutlanan Sigorta Haftası’nın; 2024 yılı ve sonrası itibari ile Ekim ayının ilk haftasında gerçekleştirilmesi, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından da onaylandı.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada;



"Ülkemizde sigorta bilincinin yaygınlaşması, karşılaşabileceğimiz risklere karşı farkındalık ve sigorta çözümlerini daha geniş kitlelere tanıtmak amacıyla 2011 yılından bu yana Mayıs ayı son haftasında düzenlediğimiz Sigorta Haftamızı artık Ekim ayı ilk haftasında kutlayacağız. Sektör çalışanları, paydaşlarımız ve iletişim profesyonellerine danışarak ulaşılan bu tarih değişikliğinin Sigorta Haftamıza olan ilgiyi daha da artıracağına inanıyoruz." ifadelerine yer verildi.

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