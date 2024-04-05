Rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları neden yükseliyor? Uzmanlardan flaş altın tahmini | Altın Haberleri

Bir süredir yükselişini sürdüren altının onsu 2300 doları aşarak rekor kırdı. Peki altın fiyatları neden yükseliyor? Altın fiyatları hangi seviyelere kadar çıkacak? Uzmanlar artışın nedenini ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimi beklentisine, jeopolitik gerginliklere ve merkez bankalarının altın alımına bağlıyor.

Eren Sakarya / Hurriyet.com.tr

Geçtiğimiz günlerde yükselişini sürdüren ve sürekli rekor tazeleyen altının ons fiyatı Perşembe günü 2300 dolar seviyesini aşarak tarihi zirvesini gördü. Bugün ise 2296 doları gören altının onsu ABD tarım dışı istihdam verilerinin beklentilerden yüksek açıklanması ile önce 2281 dolara çekildi. Ancak toparlanan altının ons fiyatı saat 15:44 itibarıyla 2288 dolarda seyrediyor. Bankalar arası piyasada gram altın 2352 TL'den işlem görürken serbest piyasada ise altının gramı 2417 TL'den alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın ise 4290 TL'den satılıyor. Peki altın neden yükseliyor?

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FED BEKLENTİSİ

Son bir ayda altının ons fiyatında 300 dolarlık bir yükseliş olduğunu söyleyen altın piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altında yükselişin birkaç sebebi olduğunu sıralıyor. Yıldırımtürk piyasaların ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirim ihtimalini satın aldığını ifade ediyor. Fed Başkanı Jerome Powell, ABD enflasyonunun yüzde 2'ye düşürülmesi ile faiz indirimine başlayabileceklerinin sinyalini vermişti. Uzmanlar Fed'in Haziran'dan önce parasal gevşeme politikasına gitmesini beklemiyor.

JEOPOLİTİK GERGİNLİKLER VE MERKEZ BANKALARI

Yıldırımtürk altındaki yükselişin bir diğer nedeni olarak Orta Doğu'da devam eden çatışmaları işaret etti. Yıldırımtürk enerji maliyetlerinin yükselmesinin enflasyonu etkilediğini de ekledi.

Altın uzmanı ayrıca diğer merkez bankalarını da işaret ediyor. Yıldırımtürk "Bir de para birimlerine güvenin azalması nedeniyle belli başlı merkez bankalarının altın aldığını duyuyoruz. Tüm bu etmenlerle beraber altının ayağındaki prangalar çıktı" ifadelerini kullanıyor.

ALTIN FİYATLARI HANGİ SEVİYEYE KADAR YÜKSELECEK?

Yıldırımtürk altının ons fiyatının bir süre 2200 - 2400 dolar bandında hareket edeceğini, faiz indirimlerinin başlaması, İran ile İsrail arasındaki gerginliğin sertleşmesi ile 2500 doları geçebileceğini tahmin ediyor. Yıldırımtürk "Ufak çaplı düzeltmeler olsa bile yön yukarı olarak görünüyor" diyor.

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Yıldırımtürk Türkiye'de altının dış piyasaların çok daha üzerinde fiyatlarda işlem gördüğünü ifade ediyor. Yıldırımtürk bunun nedenini "altına kota getirilmesi ile arz talep dengesinin bozulması" olarak niteliyor. Altın uzmanı, kotalı ithalat ile fiyat dalgalanmalarının devam ettiğini ifade ediyor. Serbest piyasada altının gramının geçtiğimiz hafta 2530 TL'nin görüldüğünü söyleyerek "Kısa zamanda 2750 TL seviyesini görebiliriz" diye sözlerini noktalıyor.

Bir başka altın uzmanı olan Swiss Asia Capital’ın yatırım sorumlusu Juerg Kiener, CNBC’ye değerli metalin bir yıl içinde 2600 dolara ulaşabileceğini söylüyor. Kiener ayrıca altın fiyatındaki yükselişin nedenleri olarak jeopolitik gerginlikler ile çok kutuplu dünyaya geçiş ve değişen uluslararası ticaret yapılarını da gösteriyor.

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