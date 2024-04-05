  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Koç Holding'den önemli Yapı Kredi açıklaması
‹ Önceki Haber Baykar'dan Türkiye'ye 12,2 milyar TL'lik katkı Baykar'dan Türkiye'ye 12,2 milyar TL'lik katkı Sonraki Haber › Rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları neden yükseliyor? Uzmanlardan flaş altın tahmini Rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları neden yükseliyor? Uzmanlardan flaş altın tahmini

Koç Holding'den önemli Yapı Kredi açıklaması

05.04.2024 - 12:28 | Son Güncelleme :
Koç Holding'den önemli Yapı Kredi açıklaması | Ekonomi Haberleri

Yapı Kredi'ye Körfez ülkelerinden olan Birleşik Arap Emirlikleri'nden talip çıktığına dair ortaya çıkan haberlere ilişkin olarak Koç Holding açıklamada bulundu. Koç Holding, kamuyu bilgilendirecek nitelikte gelişme olmadığını belirtti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük bankası First Abu Dhabi'nin Türkiye’de birden fazla bankanın sahipleriyle görüşme yaptığına dair haberler ortaya çıktı. FAB'ın Yapı Kredi'yi satın almak için görüşmeler de yapıldığı öne sürüldü.

KOÇ HOLDİNG AÇIKLAMA YAPTI

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli First Abu Dhabi Bank Yapı Kredi'de hisse alımı için görüşmelerde bulunduğuna dair yabancı haber ajanslarında çıkan gelişmelere yönelik Koç Holding açıklama yaptı.

Haberin Devamı

Koç Holding, satış görüşmelerinin her zaman yapılabilmekte olduğu belirtirken açıklama yapmayı gerektirecek gelişmenin olmadığı kaydetti.

Koç Holding, Yapı Kredi'nin satılacağına dair çıkan haberlere yanıt verdi. Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden açıklama yapan Koç Holding, alternatiflerin değerlendirilmesine yönelik çalışma ve görüşmeler her zaman yapılabilmekte olduğunu ancak kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte gelişme bulunmadığını duyurdu.

Koç Holding'den yapılan açıklama şöyle:

Basın-yayın organlarında, Ortadoğu'da faaliyet gösteren bir bankanın, bağlı ortaklığımız Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKB) dahil Türkiye'de faaliyet gösteren bir banka satın alınmasına yönelik çalışmalarda bulunduğu, bu kapsamda YKB'de potansiyel hisse alımı için görüşmelerin yapıldığı yönünde haberler çıkmıştır.

Holding şirketi olarak portföyümüz ile ilgili gündeme gelebilecek alternatiflerin değerlendirilmesine yönelik çalışma ve görüşmeler her zaman yapılabilmekte olup, bu değerlendirmeler sonucunda somut kararlar alınması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'ne göre gerekli açıklamalar yapılmaktadır.

Bu kapsamda, medyaya yansıyan konuyla ilgili olarak Tebliğ kapsamında kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte herhangi bir gelişme bulunmamakta olup, işbu açıklama yatırımcılarımızdan gelen sorular üzerine yapılmıştır.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.522 Değişim: 4,31% Hacim : 89.593 Mio.TL Son veri saati : 16:35
Düşük 9.250 05.04.2024 Yüksek 9.527
Açılış: 9.276
31,9288 Değişim: 0,10%
Düşük 31,8542 05.04.2024 Yüksek 32,0596
Açılış: 31,8958
34,5129 Değişim: -0,42%
Düşük 34,4804 05.04.2024 Yüksek 34,7748
Açılış: 34,6571
2.356,20 Değişim: 0,30%
Düşük 2.329,65 05.04.2024 Yüksek 2.362,64
Açılış: 2.349,22
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.