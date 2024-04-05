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Baykar'dan Türkiye'ye 12,2 milyar TL'lik katkı

05.04.2024 - 11:05 | Son Güncelleme :
Baykar'dan Türkiye'ye 12,2 milyar TL'lik katkı | Ekonomi Haberleri

Dünyanın en büyük SİHA üreticisi ve ihracatçısı olan Baykar’ın toplumsal ve insani yardım faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor. Türkiye'nin milli ve özgün SİHA sistemlerini geliştiren Baykar, 2023 yılında ödediği vergiler ve yaptığı bağışlarla ülkemize 12,2 milyar TL'lik doğrudan katkı sağladı.

Dünyanın en büyük SİHA üreticisi ve ihracatçısı olan Baykar’ın toplumsal ve insani yardım faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor. Türkiye'nin milli ve özgün SİHA sistemlerini geliştiren Baykar, 2023 yılında ödediği vergiler ve yaptığı bağışlarla ülkemize 12.2 milyar TL'lik doğrudan katkı sağladı. Toplam 34 ülkeye SİHA ihracatı gerçekleştirerek bu alanda dünyanın en büyük ihracatçı firması olan Baykar, ihracat kaynaklı elde ettiği gelirlerden 2023 yılında toplamda 6.4 milyar lira vergi ödedi.

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VERGİ REKORTMENLERİ

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaya göre Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Genel Müdür Haluk Bayraktar ise 2021 ve 2022 yılında vergi rekortmenleri listesinin birinci ve ikinci sırasında yer aldı. Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar, 2023 yılında toplam 800 milyon lira lira gelir vergisi ödedi.

5 MİLYAR LİRALIK BAĞIŞ

6 Şubat 2023 merkezli deprem felaketi sonrasında toplumsal sorumluluğunu unutmayan Baykar, bölgeye yardım ekipleri gönderdi. 2000 kişilik konteyner kent kurdu. Birçok noktada açtığı aşevleriyle depremzede vatandaşlarımıza hizmet verdi. Bunun yanında Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş’ta depremzede vatandaşlarımıza teslim edilmek üzere Baykar tarafından inşa edilen 1012 kalıcı konut projesi de hızla devam ediyor. Deprem bölgesi ve Gazze’de zulüm altında var olma mücadelesi veren mazlum Filistin halkına toplam 5 milyar TL'lik bağış yapıldı.

TEKNOFEST’İN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ

Baykar, bu bağışların yanı sıra dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST’in de en büyük destekçisi olarak öne çıkıyor. Toplam 140 paydaşla yürütülen TEKNOFEST’in tüm mali yükünün yarısını Baykar tek başına karşılıyor.

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İHRACAT LİDERİ

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılındaki İHA Ar-Ge sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin %83’ünü ihracattan elde etti. 2021 ve 2022 yıllarında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından 2023’te de sektörün ihracat şampiyonu olduğu açıklanan Baykar, geçen yıl 1.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Son yıllarda gelirlerinin %90’ından fazlasını ihracattan elde eden Baykar, 2023’te savunma ve havacılık sektöründeki ihracatın 3’te 1’ini tek başına yaptı.


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