2024'te Bitcoin yüzde 65 değer kazandı | Bitcoin Haberleri

2024 yılının ilk çeyreği geride kalırken, Bitcoin yılbaşından bu yana yüzde 65 değer kazandı.

Yılın ilk çeyreğinin geride kalmasıyla geleneksel ve dijital varlıkların ilk çeyrek karnesi de belli oldu. İlk çeyrek performansına ilişkin değerlendirmeler, Bitcoin'in yılın başından 28 Mart'a kadar yüzde 65 değer kazandığını gösterdi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Gate.io Küresel Büyüme Direktörü Kafkas Sönmez, “Çeyreklik sonuçlara bakıldığında, görece parlak bir çeyrek geçirmiş olsa dahi S&P 500 yüzde 10, teknoloji hissesi ağırlıklı Nasdaq Bileşik endeksi ise yüzde 9,11 kazandırdı. Bitcoin, ilk çeyrekte yüzde 50’lik artış gören ve mart ayında 4 bin değerini geri kazanmayı başaran Ethereum’dan da iyi performans gösterdi” dedi.

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2013’TEN BU YANA EN İYİ DÖRDÜNCÜ İLK ÇEYREK

2013’te alım satımına başlanmasıyla yüzde 530’un üzerinde değer kazanan Bitcoin’in önceki iyi çeyreklerini yüzde 101'lik artışla 2021'de ve yüzde 71'lik artışla 2023'te kaydettiği görüldü. Dünyanın en değerli kripto para biriminin bu yılki karnesinin oldukça iyi göründüğüne dikkat çeken Sönmez, “Bitcoin’in 2013’ten bu yana tüm çeyreklik kazanımlarını değerlendirdiğimizde, 2024’ün ilk üç ayının kripto para biriminin 2013’ten bu yana en iyi dördüncü ilk çeyrek performansı olduğunu görüyoruz. Spot Bitcoin ETF, artan regülasyonlar, yarılanma belirsizliği, Ethereum ETF tartışmaları, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun baskıları ve küresel çapta yüksek enflasyon gibi faktörlerle birlikte düşünüldüğünde bu performansın oldukça iyi olduğu söylenebiliyor” ifadelerini kullandı.

“BİTCOİN’DE NİSAN AYININ TEMASI OYNAKLIK”

Mart ayında tüm zamanların en yüksek seviyesi rekorunu yenilese de ikinci çeyreğin Bitcoin için talihsiz başladığını da söyleyen Sönmez, “Nisanın ilk günlerinde Bitcoin 70 bin üzerindeki seviyelerinden bir anda 65 bine kadar çekildi. Yüzde 5’i aşan değer kaybı, Ethereum’da da yüzde 7’lik bir kayba yol açtı. Bu kayıpların en önemli sebeplerinden biri spot Bitcoin ETF’lerdeki istikrarsızlık ve rekor net girişlerdeki yavaşlama. Ancak bir yandan da ABD’den gelen güçlü ekonomik veriler ABD merkez bankası FED’in haziranda faiz indirimlerine başlayacağı yönündeki umutları azaltıyor. ABD’de hazine tahvilleri yükseldikçe, yatırımcılar da çeyreklik portföy düzenlemelerinde bu gelişmeleri dikkate alıyor. Güçlü kalan ABD ekonomisi kripto para fiyatlarına doğrudan yansıyor, zira özellikle Bitcoin son dönemde kurumsal ve yüksek net değerli yatırımcıların da gözde enstrümanlarından biri. İkinci çeyreğin ilk haftası gösterdi ki, Bitcoin’de nisan ayının teması oynaklık” diye konuştu.

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“YARILANMA ÖNCESİ DERİN KAYIPLARIN YAŞANDIĞI GÖRÜLEBİLİYOR”

Bitcoin için önemli etkinliklerinden biri olan ve madencilik ödüllerini yarı yarıya indirdiği için arzı kısıtlaması da beklenen Bitcoin yarılanmasına sayılı günler kaldığını belirten Sönmez, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Arz konusu çeşitli ipuçları taşıyor. Örneğin yalnızca spot Bitcoin ETF’lerin martta 66 bini aşkın Bitcoin aldığını, buna karşın martta madenciler tarafından yalnızca 28 bin 513 yeni Bitcoin üretildiğini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Tarihsel verilere bakıldığında ise yarılanma öncesi derin kayıpların yaşandığı görülebiliyor. 2012’deki ilk yarılanmadan önce Bitcoin yüzde 40 ve hemen akabinde yüzde 23’lük düşüşü aynı yıl içinde yaşamıştı. 2016’da halving öncesi yüzde 22 gerileme görülmüştü.”

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