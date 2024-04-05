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Kritik ABD istihdam verisi açıklandı

05.04.2024 - 15:40 | Son Güncelleme :
Kritik ABD istihdam verisi açıklandı | Ekonomi Haberleri

ABD'nin tarım dışı istihdam artışı tahminlerin üzerinde gerçekleşti.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu tarafından açıklanan verilere göre, Mart ayında tarım dışı istihdam 303 bin artış gösterdi. Uzmanlar 200 bin artış olacağını bekliyordu. Tarım dışı istihdam artışı Ocak ayı için 229 binden 256 bine, Şubat ayı için 275 binden 270 revize edildi. Ülkede işsizlik oranı ise beklentilere paralel olarak yüzde 3,8 seviyesine indi.

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Çalışma Bürosu, özel sektörde istihdam artışının 232 bin, kamu istihdamında artışın 71 bin olduğunu açıkladı. Piyasalar özel sektörde istihdamın 160 bin artacağını öngörüyorlardı. İmalat sektörü istihdamında değişiklik olmazken, inşaat sektöründe 39 bin artış yaşandı. Geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 7,3 seviyesinde kaldı.

Ortalama saatlik kazançlarda aylık bazda yüzde 0,35 artış olurken, yıllık artış yüzde 4,14 seviyesinde açıklandı. Beklentiler aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 4,1 artış olacağına işaret ediyordu. Ülkede ortalama çalışma saati 0,1 artışla 34,4 saat olarak açıklandı. Piyasa beklentisi de çalışma saatinin 34,3 seviyesinde kalacağı yönündeydi. ABD'de iş gücüne katılım oranı yüzde 62,7 olarak açıklandı.

 


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