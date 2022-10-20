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Sifted 'takip edilmesi gereken' startupları açıkladı

20.10.2022 - 17:34
Sifted 'takip edilmesi gereken' startupları açıkladı | Ekonomi Haberleri

Ebeveyn ve çocuk danışmanlığı alanında hizmet veren Türkiye merkezli Kidolog, Avrupa girişimcilik sistemi platformlarından olan Sifted tarafından, aile ve çocuk teknolojileri alanında ‘takip edilmesi gereken’ 22 erken aşama girişim arasında gösterildi.

Financial Times tarafından desteklenen Sifted, aile ve çocuk teknolojileri konusunda kapsamlı bir rapor yayımladı. Raporda, pandemiyle birlikte ebeveynlik ve erken aşama eğitim alanlarına yapılan yatırımların hızla arttığı vurgulanırken, pandemi öncesinde 600 milyon Euro’ya yaklaşan yıllık fon miktarının 2021 sonu itibarıyla yıllık 1,1 milyar Euro seviyesine yükseldiği ifade edildi.

“BU STARTUPLARI TAKİP EDİN”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kidolog Kurucu Ortağı ve CEO’su Eray Uğurelli, ebeveyn ve çocuk danışmanlığının tüm dünyada her geçen gün önem kazandığının altını çizerken, “Bu konuda artan farkındalık, teknolojik gelişmelerle birlikte yepyeni iş alanlarını ortaya çıkarıyor. Bugün dünyada ‘aile teknolojileri’ olarak da adlandırılan çok büyük bir sektörde, bugüne kadar yapılmayanı yaparak aslında ebeveynlerin hayatını kolaylaştırmak, onlara en değerli varlıkları olan çocuklarıyla ilgili 7/24 güvenli danışmanlık hizmeti vermek için yola çıktık. Kısa sürede yaptıklarımızın sadece Türkiye’de değil dünyada ses getirmesi bizim için çok büyük bir mutluluk kaynağı. Türkiye’de doğup büyüyen ama her zaman küresel hayal ve hedefleri olan bir şirket olarak, yeni yatırımlarımızla birlikte, yurt dışı açılımımızı güçlendirerek dünyanın dört bir yanından ailelere bu hizmeti sunmak istiyoruz” dedi.

 


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