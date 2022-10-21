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Japonya’da enflasyon 8 yılın zirvesinde

21.10.2022 - 09:47 | Son Güncelleme :
Japonya’da enflasyon 8 yılın zirvesinde | Ekonomi Haberleri

Japonya'da enflasyon, eylül ayında yüzde 3 seviyesine yükseldi. Ülkede enflasyon böylelikle, 8 yılın zirvesini yeniledi.

Japonya ekonomisi 8 yılın en yüksek enflasyon rakamlarıyla karşı karşıya kaldı. BOJ’un gevşek para politikası nedeniyle Japonya’da çekirdek enflasyon 8 yılın zirvesine çıktı.

Gıda hariç enerji fiyatları dahil edilerek hesaplanan çekirdek enflasyon Ağustos ayında yüzde 2,8 seviyesindeydi. Eylül ayında ise yüzde 3 olması bekleniyordu.

Çekirdek enflasyon Eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 oranında artış kaydetti. Mart 2015’ten bu yana görülen en yüksek fiyat artışı olan kayıtlara geçen veri Japonya’da şok etkisi yarattı.

Japonya’da Ağustos ayında fiyatlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 oranında yükseliş kaydetti.


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