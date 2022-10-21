ABD’de mortgage faizi 20 yılın en yükseğinde | Ekonomi Haberleri

ABD'de mortgage faizleri yüzde 7 seviyesine ulaşarak, 20 yılın zirvesine çıktı.

ABD’de mortgage faizleri tırmanışa geçti. En son Nisan 2002’de yüzde 7 seviyesine ulaşmıştı. Böylece mortgage faizi 20 yılın en yüksek seviyesini görmüş oldu.

30 yıl vadeli sabit faizli mortgage faiz oranı bu hafta yüzde 6,92’den yüzde 6,94’e çıktı. Faiz oranı yılbaşından bu yana yaklaşık 10 ayda ikiye katlanmış oldu.

ARTAN MALİYETLER SATIŞLARI DA ETKİLİYOR

Yükselen inşaat maliyetlerine bir de faizdeki artış eklenince ABD’de konut satışlarında durgunluk beklentisi artmaya başladı.

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