İngiltere Başbakanı Liz Truss istifa etti | Ekonomi Haberleri

Gelen son dakika haberine göre, İngiltere Başbakanı Liz Truss istifa kararı aldı. Truss, Başbakanlık görevine yeni Muhafazakar Parti lideri seçilene kadar devam edeceğini açıkladı. Muhalefet lideri Keir Starmer istifa kararının ardından genel seçim çağrısında bulundu.

İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss Muhafazakar Parti Başkanlığından istifa ettiği açıkladı. Kameraların önüne geçen Truss parti yeni liderini seçene kadar Başbakanlık görevine devam edeceğini belirtti.

Truss, 'Büyük bir ekonomik ve uluslararası istikrarsızlık döneminde göreve geldim. Aileler ve işletmeler faturalarını nasıl ödeyecekleri konusunda endişeliydiler, Muhafazakar Parti tarafından bunu değiştirmek için seçildim. Brexit'in özgürlüklerinden yararlanacak düşük vergili, yüksek büyümeli bir ekonomi için bir vizyon belirledik. Ancak, durum göz önüne alındığında, Muhafazakar Parti tarafından seçildiğim görevi yerine getiremeyeceğimi kabul ediyorum. Bu nedenle Majesteleri ile, Muhafazakar Parti liderliğinden istifa ettiğimi bildirdim' ifadelerini kullandı.

Muhalefet lideri Keir Starmer istifa kararının ardından genel seçim çağrısında bulundu.

GÖREVİ 44 GÜN SÜRDÜ

Liz Truss 5 Eylül'de iktidardaki Muhafazakar Parti'nin lideri seçilmiş, 6 Eylül'de de başbakan olarak atanmıştı. Boris Johnson'ın istifasının ardından göreve gelen Truss'ın başbakanlığı 44 gün sürdü.

Özellikle hükümetin geçen ay açıkladığı vergi kesintisi planları sonrası piyasalar sarsılmış, sterlin değer kaybetmiş, giderek artan sayıda Muhafazakar Parti milletvekili Truss'a istifa çağrısı yapmıştı.

Truss Cuma günü Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng'i görevden alarak yerine Jeremy Hunt'ı getirmişti. İçişleri Bakanı Suella Braverman da dün istifa etmiş ve istifa mektubunda Truss'ı eleştirmişti.

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