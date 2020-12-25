‹ Önceki Haber Petrol fiyatı 51 doların üzerinde Petrol fiyatı 51 doların üzerinde Sonraki Haber › Reel Kesim Güven Endeksi yükseldi Reel Kesim Güven Endeksi yükseldi

Sektörel güven endeksleri açıklandı

25.12.2020 - 10:40
Sektörel güven endeksleri açıklandı | Ekonomi Haberleri

Güven endeksi aralık ayında geçen aya göre hizmet sektöründe yüzde 9,2, perakende ticaret sektöründe yüzde 7,8 ve inşaat sektöründe yüzde 7,2 oranında geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayına ilişkin sektörel güven endekslerini açıkladı. Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi kasımda 77,5 iken, aralıkta yüzde 9,2 azalarak 70,4'e düştü.

Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş durumu alt endeksi yüzde 11,2 azalarak 66,4 oldu. Son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi yüzde 9,8 düşerek 64,9 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi ise yüzde 7,1 gerileyerek 79,8 oldu.

##$HABER_1467260$##

PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi aralıkta yüzde 7,8 azalarak 87,6 değerini aldı.

Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş hacmi satışlar alt endeksi yüzde 14,4 azalarak 73 oldu. Mevcut mal stok seviyesi alt endeksi yüzde 1,1 düşerek 107,8 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi ise yüzde 9,6 gerileyerek 81,9'a düştü.

İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 79 iken, aralıkta yüzde 7,2 azalarak 73,3 değerini aldı.

İnşaat sektöründe bir önceki aya göre alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi yüzde 9,5 azalarak 56,7 oldu. Gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi ise yüzde 5,7 gerileyerek 90 değerini aldı.

İnşaat sektöründe aralıkta girişimlerin yüzde 27,4'ü faaliyetleri kısıtlayan herhangi bir faktörün olmadığını, yüzde 72,6'sı ise faaliyetlerini kısıtlayan en az bir temel faktör bulunduğunu belirtti. İnşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan temel faktörlerden, "finansman sorunları" kasımda yüzde 42,7 iken aralıkta yüzde 41,2, "talep yetersizliği" kasımda yüzde 34,2 iken aralıkta yüzde 37,2 ve "diğer faktörler" kasımda yüzde 15,3 iken aralıkta yüzde 23,1 oldu.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.436 Değişim: 0,68% Hacim : 10.656 Mio.TL Son veri saati : 13:17
Düşük 1.429 25.12.2020 Yüksek 1.437
Açılış: 1.429
7,5317 Değişim: -0,40%
Düşük 7,5304 25.12.2020 Yüksek 7,5937
Açılış: 7,5623
9,2412 Değişim: -0,02%
Düşük 9,2012 25.12.2020 Yüksek 9,2581
Açılış: 9,2428
457,23 Değişim: -0,03%
Düşük 455,21 25.12.2020 Yüksek 459,04
Açılış: 457,36
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.