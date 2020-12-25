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Reel Kesim Güven Endeksi yükseldi

25.12.2020 - 10:50
Reel Kesim Güven Endeksi yükseldi | Ekonomi Haberleri

Reel Kesim Güven Endeksi, aralık ayında bir önceki aya göre 2,9 puan artarak 106,8 seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından aralık ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) açıklandı. Buna göre, RKGE, aralıkta bir önceki aya göre 2,9 puan artarak 106,8 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi de (RKGE-MA) 3,0 puan artarak 110,4'e çıktı.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek üç aydaki üretim hacmi, mevcut mamul mal stoku, mevcut toplam sipariş miktarı ve genel gidişata ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde, son üç aydaki toplam sipariş miktarı ve gelecek üç aydaki toplam istihdama ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

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Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi artış bekleyenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıfladı, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyir ise bir önceki aya göre güçlendi.

ÜFE BEKLENTİSİ YÜZDE 15,8'E YÜKSELDİ

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya göre zayıfladı. Mevcut mamul mal stoklarının seviyesine ilişkin olarak, bir önceki ayda mevsim normallerinin üzerinde olduğunu bildirenler lehine olan seyir, mevsim normallerinin altında olduğunu bildirenler lehine döndü.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde ve ihracat sipariş miktarında bir önceki ayda artış bekleyenler lehine olan seyir güçlenirken, iç piyasa sipariş miktarında ise bir önceki ayda azalış bekleyenler lehine olan seyir artış bekleyenler lehine döndü. Gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentiler zayıflarken, gelecek 12 aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentiler ise güçlendi.

Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyir zayıflarken, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir ise güçlendi. Gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentiler ise güçlenerek devam etti. Gelecek 12 aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 1,1 puan artarak yüzde 15,8 seviyesinde gerçekleşti.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 12,0'a ve daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 10,5'e gerilerken, aynı kaldığını belirtenlerin oranı ise yüzde 77,5'e yükseldi.


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