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Petrol fiyatı 51 doların üzerinde

25.12.2020 - 10:33
Petrol fiyatı 51 doların üzerinde | Emtia Haberleri

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 51,37 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Dün 51,77 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 51,24 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.36 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,25 artışla 51,37 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 48,30 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların kısıtlı yükselişinde, dün Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere'nin Brexit sonrası ticari ilişkileri belirleyecek anlaşma müzakerelerinde uzlaşı sağlaması etkili oldu. Anlaşmaya göre, AB ile İngiltere, gümrük vergisi ve kota olmadan ticareti sürdürecek. Anlaşma, mal ve hizmetlerle birlikte yatırım, rekabet, kamu destekleri, vergi, ulaşım, enerji, balıkçılık, veri güvenliği ve sosyal güvenlik gibi alanları da kapsayacak.

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Aşı dağıtım çalışmalarının yarattığı olumlu hava da fiyat yükselişine katkı sağladı. BioNTech ile Pfizer tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen ve Avrupa İlaç Ajansının (EMA) tavsiyesiyle AB Komisyonunun onay verdiği aşıların, AB üyesi ülkelere dağıtım süreci başladı. ABD ilaç firması Moderna, ürettikleri aşının İngiltere'de ortaya çıkan Kovid-19 virüsünün daha bulaşıcı türüne karşı koruyucu olabileceğini belirtti.
Kovid-19 salgınında mutasyon riski ile ekonomik aktivitelerin ve petrol talebinin azalması endişeleri ise fiyatların yükselişini kısıtlayan bir faktör oldu. İngiltere'de geçen hafta Kovid-19'un yüzde 70 daha bulaşıcı bir türünün tespit edildiği açıklanmış, bunun üzerine aralarında Almanya, Fransa, Türkiye, Rusya, Hindistan ve Brezilya'nın da olduğu 40'tan fazla ülke, İngiltere ile seyahati durdurmuştu.

Öte yandan, ABD'deki ekonomik destek paketine ilişkin belirsizliklerin devam etmesi fiyatların yukarı yönlü hareketini sınırlandırıyor. ABD Temsilciler Meclisinin Cumhuriyetçi üyeleri, Demokratların Kovid-19 salgınına yönelik ekonomik destek paketinde yer alan 600 dolarlık nakit para yardımını 2 bin dolara çıkarma girişimini ABD Başkanı Donald Trump'ın çağrısına rağmen reddetti.

Brent petrolde teknik olarak 51,41 ile 51,49 dolar aralığının direnç, 51,16 ile 50,99 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.


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