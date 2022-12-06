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SASA’dan sermaye artırımı

06.12.2022 - 09:33 | Son Güncelleme :
SASA’dan sermaye artırımı | Ekonomi Haberleri

SASA Sermaye Piyasası Kurumu’nun (SPK) onayladığı sermaye arttırımı başvurusuna ilişkin açıklamada bulundu.

SASA Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) onayladığı bedelsiz sermaye arttırımında mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanacağını ve ihraç edilecek payların paya dönüştürülebilir tahvil sahiplerine tahsis edileceğini belirtti. SASA’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin şarta bağlı sermaye arttırımı yapılarak 2.255.830.245 TL’den 2.263.633.096 TL’ye yükseltilmesine ilişkin başvurumuzun onaylandığı Sermaye Piyasası Kurulu’nun 02.12.2022 tarih ve 2022/66 sayılı Bülteninde duyurulmuştur. Gerçekleştirilecek şartlı sermaye arttırımı kapsamında mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanacak ve ihraç edilecek payların tamamı 2022 Ekim içinde dönüştürme hakkını kullanmak isteyen Paya Dönüştürülebilir Tahvil (Convertible Bond) sahiplerine tahsis edilecektir.”

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