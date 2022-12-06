Apple, Twitter reklamlarına devam edecek | Ekonomi Haberleri

Twitter’ın sahibi Elon Musk, Apple CEO’su Tim Cook ile görüşmesinin ardından, şirketin Twitter’da reklam vermeye devam edeceğini açıkladı.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; geçtiğimiz cumartesi günü, Twitter Spaces sohbeti sırasında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Musk, Apple’ın sosyal medya ağındaki en büyük reklamcı olduğunu söyledi. Elon Musk, geçen hafta Apple’a yönelik yaptığı değerlendirmede, iPhone ve Mac bilgisayar üreticisinin Twitter’da reklam vermeyi büyük ölçüde durdurduğunu ve siteyi App Store’dan alıkoymakla tehdit ettiğini söylemişti. Musk, Apple’ı hedef alarak, diğer şirketler reklamlarını Twitter’dan çekerken, dünyanın en değerli şirketi ve en iyi reklamvereniyle savaş riskini göze aldı diye eklemişti. Bloomberg’ün haberine göre Elon Musk, Apple’ın Twitter’da reklam vermeye ‘tamamen yeniden başladığını’ ve dünyanın en etkili teknoloji şirketlerinden ikisi arasındaki giderek artan bir savaşı daha da azalttığını belirtti. Apple hakkında daha fazla detay vermeyen milyarder, 90 binden fazla dinleyicinin olduğu sohbette özel uçağından iki saatten fazla konuştu.

ÖLÜM RİSKİ AÇIKLAMASI

Musk’ın Twitter Spaces’ta yaptığı açıklamalarda öne çıkan başlıklardan biri de son günlerde suikaste kurban gitme ihtimali olduğuna yönelik açıklamaları oldu. Musk, bunu yeni satın aldığı Twitter platformuna bağlarken, iddia, 2020 başkanlık seçimleri öncesinde ABD Başkanı Joe Biden’ın ekibinin talebi üzerine Biden’ın oğlu Hunter Biden’la ilgili çıkan haberleri sansürlediğine yönelik belgelerin Musk tarafından ifşa edilmesinin ardından geldi. Musk Twitter’da, yaptığı konuşmada eski ABD Başkanı John F. Kennedy suikastini anımsatarak, ‘asla açık havada araba ile geçit töreni yapmayacağım, izin verin bu şekilde ifade edeyim’ dedi. Ardından ölüm riskin altında olduğunu söyleyen Musk sözlerine şöyle devam etti: “Açıkçası başıma kötü bir şey gelme, hatta vurulma riski oldukça önemli. İstersen birini öldürmek o kadar da zor değil, o yüzden umarım öldürmezler ve kader benim yüzüme güler. Bu konuda kesinlikle bazı riskler var.”

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