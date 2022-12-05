gram altın fiyatları ne kadar?, ons altın fiyatları ne kadar? 5 Aralık altın fiyatları

Altının ons fiyatı 5 ayın zirvesini görürken; gram altın fiyatları ise tarihi rekor seviyesini yeniledi.

Altının ons fiyatı geçtiğimiz iki hafta üst üste değer kazanırken, yeni haftaya da yükselişle başladı. Çin’in Covid-19 önlemlerini gevşetmesiyle küresel piyasalarda risk iştahı artarken, dolar endeksi olumsuz etkilendi. Ons altın fiyatları ise desteklendi.

Ons altın haftanın ilk işlem gününde 1810 dolara kadar yükselerek, 5 Temmuz tarihinden bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Sarı maden gün içerisinde en düşük 1793 doları görürken; saat 14:27 itibarıyla yüzde 0,10 oranında düşüşle 1795 dolar seviyesinde işlem görüyor.

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GRAM ALTINDA TARİHİ REKOR

Altının gram fiyatı bugün 1084 liraya kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini yeniledi. Gram altında yaşanan yükselişi, ons altın fiyatındaki değer kazancı destekledi. Gram altın, gün içerisinde en düşük 1074,80 lira seviyesini görürken; şu dakikalarda yüzde 0,14 oranında düşüşle 1075,58 lirada bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1770 lira, Cumhuriyet altını da 7 bin 289 liradan satılıyor.

Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 1077 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 1082 lira seviyesinden başlamıştı.

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