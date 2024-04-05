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Sağlık devi J&J'den 13 milyar dolarlık kalp yatırımı

05.04.2024 - 16:20 | Son Güncelleme :
Sağlık devi J&J'den 13 milyar dolarlık kalp yatırımı | Ekonomi Haberleri

Johnson & Johnson, kalp hastalıklarında uzmanlaşmış bir şirket olan Shockwave Medical'e 13 milyar dolar yatırıyor.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

ABD'li sağlık firması Johnson & Johnson, kalp hastalıkları ile damar tıkanıklıklarının açılmasına yardımcı olan teknolojide uzmanlaşmış bir şirket olan Shockwave Medical ile yaklaşık 13 milyar dolarlık bir anlaşma yapıyor. AP'nin haberine göre sağlık devi Cuma günü yaptığı açıklamada, Shockwave'in her hissesi için 335 dolar nakit harcayacağını söyledi. Anlaşma zaten her iki şirketin yönetim kurulları tarafından onaylandı.

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Anlaşma, J&J'nin başka bir kardiyovasküler teknoloji şirketi olan Abiomed'i satın almak için 16 milyar dolar harcayacağını açıklamasından bir yıldan fazla bir süre sonra gerçekleşti. 

Johnson & Johnson daha önce yara bandı ve güzellik ürünleri satan tüketici sağlığı bölümünü şirketten ayırmıştı. J&J'nin hisseleri Cuma günü piyasalar açılmadan önce 31 sent artışla 152,81 dolara yükseldi. Merkezi Kaliforniya'da bulunan Shockwave Medical hisseleri ise yaklaşık 5 dolardan 325,05 dolara yükseldi.

 

 


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