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Apple ABD'de 614 kişiyi işten çıkarıyor

05.04.2024 - 17:55 | Son Güncelleme :
Apple ABD'de 614 kişiyi işten çıkarıyor | Teknoloji Haberleri

ABD'li teknoloji devi apple, Apple, Kaliforniya'da 600'den fazla çalışanını işten çıkarıyor. Bu adım Kovid-19 salgını sonrası şirketin ilk büyük işten çıkarma dalgasına işaret ediyor.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

iPhone üreticisi Apple, 28 Mart'ta ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki birden fazla ofisteki 614 elemanını işten çıkarıldıklarını tebliğ etti. İşten çıkarmalar 27 Mayıs'ta yürürlüğe girecek.

AP'nin haberine göre çalışanlar eyaletin Santa Clara kentinde bulunan sekiz ofisten çıkarıldı. Ancak çalışanların hangi departmanlarda veya projelerde yer aldığı belli  bildirilmedi. Apple'ın yaklaşık 161 bin tam zamanlı çalışanı bulunuyor. 


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