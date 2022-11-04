Sabancı Holding'in kârı 27,2 milyar TL oldu | Ekonomi Haberleri

2022 yılının ilk 9 aylık dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıklayan Sabancı Holding, söz konusu dönemde kombine satışlarını yüzde 175 artışla 275,4 milyar TL seviyesine yükseltti. Sabancı Holding’in dokuz aylık konsolide net kârı ise 27,2 milyar TL oldu.

Küresel düzeyde yaşanan belirsizlikler, resesyon beklentileri ve Rusya-Ukrayna savaşının etkilerine rağmen, sağlıklı bilanço yapısını koruyan Sabancı Holding, stratejik öncelikleri doğrultusunda güçlü büyümesini sürdürdü. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, dünyada sürdürülebilirlik ve dijitalin öneminin her geçen gün arttığını dile getirirken, “Biz de Sabancı Topluluğu olarak, Topluluk Vaadimiz ve stratejik önceliklerimiz doğrultusunda, sürdürülebilirliği ve dijitali odağımıza alarak, tüm şirketlerimizle birlikte ‘Dünya’nın Sabancı’sı’ olma yolunda önemli bir dönüşümü hayata geçiriyoruz” ifadesini kullandı.

Cenk Alper, “Enerji iş kolumuz, Sabancı Topluluğu bünyesinde bu dönüşüme öncülük eden iş kollarımızın başında geliyor. Geçtiğimiz aylarda, Enerjisa Üretim şirketimiz Türkiye’nin ilk insansız hidroelektrik santralini devreye alırken, rüzgâr enerjisi yatırımlarını da hızla hayata geçirmeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz haftalarda üretime başlayan, 65 MW kurulu güce sahip Kayseri Erciyes Rüzgâr Enerjisi Santrali’nin (RES) yanı sıra gelecek dönemde hayata geçireceğimiz toplam 1.000 MW’lık ilave rüzgâr enerjisi yatırımıyla, yenilenebilir enerjinin portföyümüzdeki payı 2026’da yüzde 57’ye ulaşacak. Ayrıca, Sabancı İklim Teknolojileri şirketimiz aracılığıyla bir yandan yenilenebilir enerji yatırımlarımızı Türkiye’nin ötesine taşırken bir yandan da ABD merkezli çeşitli girişim sermayesi fonlarına ve start-up’lara stratejik yatırımlar yapıyoruz. Bu kapsamda, ABD’nin önde gelen girişim sermayesi fon yönetim şirketlerinden Safar Partners ile stratejik ortaklığımız kapsamında fon yatırımı ve Commonwealth Fusion Systems ile Quaise Energy start-up’larına doğrudan yatırım gerçekleştirdik” dedi.

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Cenk Alper şöyle devam etti: “Sanayi iş kolumuzda Kordsa, Ohio merkezli yeni nesil ince film güneş panelleri üreticisi ABD’li Toledo Solar Inc ile stratejik iş birliği anlaşması imzaladı. Bu dönemde ayrıca Kordsa, Kuzey Amerika’ya 20 milyon dolarlık kord bezi yatırımı ve Türkiye’ye 22 milyon dolar değerinde yatırım açıklarken, yurt içi ve yurt dışındaki yatırımlarını büyük bir istikrarla sürdürüyor. Finansal Hizmetler iş kolumuzda ise, yeni nesil sigorta hizmetlerinde liderlik misyonumuzla oluşturduğumuz ve kuruluşu tamamlanan Sabancı Ageas Sağlık Sigorta şirketimiz ile sağlık ekosistemine yeni bir dinamizm getiriyoruz.”

Sabancı Topluluğu’nun son yıllardaki dijital dönüşümüne yön veren SabancıDx’in artık dünyanın farklı şirketlerine hizmet veren küresel bir marka olma yolunda hızla ilerlediğini aktaran Cenk Alper, “Yeni ekonominin üç ana unsurundan biri olan dijital teknolojilere SabancıDx aracılığıyla yaptığımız yatırımların yanında, Kurumsal Girişim Sermayesi Fonumuz Sabancı Ventures ile de Türkiye’deki erken aşama girişimleri desteklemeyi sürdürüyoruz. Diğer yandan, Holding bünyesinde başlattığımız Sabancı ARF programı ile de hem Topluluk içinden hem de Topluluk dışından girişimcilerin fikirlerini hayata geçirmelerine destek verirken ülkemizin teknolojik gelişimi için çok önemli gördüğümüz açık inovasyon kültürünün iş dünyasında yaygınlaşmasına da öncülük ediyoruz” şeklinde konuştu.

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