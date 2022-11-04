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Sanayi kapasite raporu sayısı yüzde 8,4 arttı

04.11.2022 - 11:11 | Son Güncelleme :
Sanayi kapasite raporu sayısı yüzde 8,4 arttı | Ekonomi Haberleri

TOBB tarafından onaylanan kapasite raporu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,4 artarak 45 bin 416 oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından 2022'nin ilk on ayında onaylanan kapasite raporu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,4 artışla 45 bin 416 olarak gerçekleşti. Ekim ayında en çok kapasite raporu düzenlenen il bin 365 ile İstanbul olurken, 315 rapor düzenlenen Ankara ikinci, 313 raporla Bursa üçüncü sırada yer aldı.

Ekim 2022’de onaylanan kapasite raporu sayısı Ekim 2021’e göre yüzde 3,6 (166 adet) artarak 4 bin 715 adet oldu. Aktif Kapasite Raporlarına göre toplam çalıan sayısı ise Ekim 2021’de 3 milyon 501 bin 383 iken yüzde 9,6 (334 bin 472) artarak, Ekim 2022’de 3 milyon 835 bin 855 olarak belirlendi.

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Kapasite raporları; tezgâh, cihaz, makine gibi muharrik kuvvet kullanarak hammadde, yarı ve tam mamulleri, özellik, içerik, bileim veya eklini kısmen veya tamamen değitirmek amacıyla ileyerek, seri halde veya standart olarak yeni bir ürün üreten iyerleri ile yer altı kaynaklarının çıkarılıp ilendiği yerleri iletenler ve biliim teknolojisi ile yazılım üretenler için Odalar tarafından düzenleniyor ve TOBB tarafından onaylanıyor.


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