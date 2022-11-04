4 Kasım dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar?

Dolar fiyatları şu dakikalarda 18,61 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 18,22 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 18,61 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 18,60 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne yatay seviyeden başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 18,5890 TL seviyesini, en yüksek ise 18,6760 TL seviyesini görürken; kur saat 12:27 itibarıyla 18,6177 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 18,2880 TL'yi görürken; şu dakikalarda 18,2251 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 20,9414 TL seviyesinde işlem görüyor. Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,41 oranında düşüşle 112,47 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 0,9784 seviyelerinde hareket ediyor.

DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12,57 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14,64 seviyesinde bulunuyor.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Etiketler