çeyrek altın fiyatları ne kadar? gram altın fiyatları ne kadar? 4 Kasım altın yorum

Altın fiyatları dünkü işlemlerde yüzde 1’in üzerinde gerilerken; yeni günde değer kazancında hareket ediyor.

Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın önceki günkü açıklamalarından sonra dün yaklaşık bir ayın en düşük seviyesine gerilerken; haftanın son işlem gününde değer kazancında ilerliyor.

Ons altın dün 1616 dolara kadar gerilerken; bugün içerisinde en düşük 1628 doları, en yüksek ise 1652 doları gördü. Sarı maden şu dakikalarda ise yüzde 0,98 oranında yükselişle 1645 dolar seviyesinde hareket ediyor.

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GRAM ALTIN FİYATLARI DA YÜKSELİŞTE

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 976 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 985 liradan başladı. Gram altının fiyatı, yeni güne yükselişle başlarken; gün içerisinde en yüksek 989,36 lira seviyesini, en düşük ise 974,23 lira seviyesini gördü.

Gram altın, ons altında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 12:52 itibarıyla yüzde 0,99 oranında yükselişle 984,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1626 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 693 liradan işlem görüyor.

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