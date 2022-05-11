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Sabancı Holding’in net kârı 8.25 milyar TL oldu

11.05.2022 - 09:13
Sabancı Holding’in net kârı 8.25 milyar TL oldu | Ekonomi Haberleri

Sabancı Holding’in ilk çeyrek konsolide net kârı 8 milyar 251 milyon TL oldu.

Sabancı Holding, 2022 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. İlk 3 aylık dönemde kombine satışlarını yüzde 135 artışla 72 milyar 704 milyon TL seviyesine yükselten Sabancı Holding’in konsolide net kârı 8 milyar 251 milyon TL oldu.

“HEDEFİMİZ DÜNYANIN SABANCI’SI OLMAK”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere, son dönemde ortaya çıkan jeopolitik risklerin, dünyadaki enflasyonist tehditlerin ve tedarik zincirindeki aksamaların küresel faaliyet ortamını zorlaştırdığını ifade ederken, “Tüm bu gelişmelerle birlikte, küresel düşünmek ve müşteriye yakın olmak artık şirketler için vazgeçilmez bir unsur haline geldi. Biz de stratejilerimizi bu yaklaşım doğrultusunda şekillendirirken, hem yurt dışında hem de ülkemizde yaptığımız yatırımlarla büyümemize kesintisiz devam ediyoruz. Gerek yapı malzemeleri ve sanayi iş kollarımızda önceki dönemlerde attığımız uluslararası adımlar, gerekse bu dönem dijital faaliyetlerimizin küreselde tek bir çatı altında toplanması, Topluluk Vaadimiz kapsamında çizdiğimiz yol haritasının çok önemli birer yapıtaşı. “Dünyanın Sabancı’sı” olma hedefimizi de somut olarak ortaya koyan bu adımlarla, sınırların gün geçtikçe kalktığı ve çetinleşen küresel rekabet ortamında, Sabancı’yı çok daha avantajlı bir konuma taşıyoruz” dedi.

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Cenk Alper şöyle devam etti: “Açıkladığımız üç aylık finansal sonuçlarımız, operasyonel ve mali performansımızın beklentilerimiz doğrultusunda ilerlediğini gösteriyor. Holdingimizin ve tüm Topluluk şirketlerimizin bilanço yönetiminin en önemli unsurları olarak gördüğümüz kârlılık kalitemiz, artan özkaynak kârlılığımız ve sağlıklı borçluluk oranlarımız sayesinde, bir yandan hissedarlarımıza değer katarken diğer yandan da Sabancı’yı bir dünya şirketi haline getirecek önemli atılımları hayata geçiriyoruz. Pandeminin tüm dünyada kontrol altına alınması ve normalleşme süreçlerinin güç kazanmasıyla hızla artan ihracat gelirlerimiz de büyüme stratejimizin uygulamaya konulmasında bize büyük bir avantaj sağlıyor. Sanayi grubu, ihracat gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre dolar bazında %24 artırdı. Bu sayede ülkemizin ihracat seferberliğine katkıda bulunmaktan da büyük mutluluk duyuyoruz. Diğer yandan, bankamız bu dönemde ekonomiyi ve reel sektörü desteklemeyi sürdürürken, ilk çeyrekte ekonomimize sağladığı kredi desteğini 462 milyar TL’si nakdi olmak üzere toplam 568 milyar TL seviyesine yükseltti.”

“2022 YILINDA TOPLAM 5 SATIN ALMA GERÇEKLEŞTİRDİK”

Yeni dünya düzeninde rekabette öne çıkabilmenin yolunun dijital ve sürdürülebilirlik odaklı yönetim anlayışından geçtiğini sözlerine ekleyen Cenk Alper şunları söyledi: “Bu anlayışla, 2026 sonuna kadar olan dönemde toplam yatırımlarımızın yüzde 75’ini ‘yeni ekonomi’ adını verdiğimiz enerji ve iklim teknolojileri, malzeme teknolojileri ve dijital teknolojiler alanlarında yapacağız. 2022 yılı içinde attığımız adımlarla da dijital teknolojiler alanındaki kararlılığımızı ve büyüme vizyonumuzu ortaya koyduk. Bu kapsamda veri odaklı dijital pazarlama alanında faaliyet gösteren SEM ile siber güvenlik (operasyonel teknolojiler) konusunda dünyanın önde gelen startuplardan birisi olan Radiflow’u bünyemize katmak için satın alma süreçlerini başlattık. Öte yandan Sabancı Holding Kurumsal Girişim Sermayesi Fonu aracılığıyla, bulut teknolojileri şirketi Bulutistan ile yapay zekâ odaklı akıllı asistan hizmetleri konusunda uzmanlaşmış Zack.ai şirketlerine yatırımlarımızı gerçekleştirdik. Fiziksel mağazaları olan dijital bir platforma dönüşüm adımlarını hızlandıran Teknosa ise, pazaryeri iş modelini büyük bir başarı ile hayata geçirdi. Bununla birlikte, malzeme teknolojileri alanında küresel yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Kordsa şirketimiz, Avrupa’nın önde gelen kompozit üreticilerinden İtalyan Microtex Composites şirketinin çoğunluk hisselerini satın alma süreçlerini başlattı. Bu satın alma, geleceğin en önemli malzeme teknolojilerinden biri olan kompozitteki küresel ayak izimizi pekiştirirken, ileri malzeme teknolojilerinde süper lüks ve elektrikli otomotiv sektörüne de hizmet verecek şekilde ürün gamımızı genişletiyoruz. Bunlara ek olarak, Brisa’nın mevcut iş portföyünü mobilite çözümleri işine dönüştürmesine olanak sağlayacağına inandığımız Arvento satın almasını da geçtiğimiz dönemde tamamladık. Tüm bu adımlarla, ana işlerimizi daha kârlı ve sürdürülebilir operasyonlara dönüştürürken, Sabancı Topluluğu’nu her zaman dijital düşünen, veriden katma değer yaratan, geleceğin dünyasına bugünden hazır olan bir yapıya kavuşturuyoruz.”  

Sürdürülebilirlik konusunda da öncü ve örnek uygulamalarına bu dönemde de devam ettiklerini ifade eden Cenk Alper, “Sabancı Holding çevresel, sosyal ve yönetişim alanında performansıyla Borsa İstanbul’un Sürdürülebilirlik Endeksi’nin çözüm ortağı Refinitiv tarafından yayınlanan değerlendirmede, Yatırım Holding’leri kategorisinde Türkiye dahil pek çok ülkede bulunan 56 Holding şirketi arasında en yüksek performans gösteren şirketlerden biri oldu” dedi. 


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