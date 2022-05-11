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Kerevitaş konsolide cirosunu yüzde 143 artırdı

11.05.2022 - 09:04
Kerevitaş konsolide cirosunu yüzde 143 artırdı | Ekonomi Haberleri

Kerevitaş’ın 2022 yılının ilk çeyrek konsolide cirosu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 143 oranında artarak 2,4 milyar TL oldu.

Kerevitaş, 2022 yılının ilk üç aylık finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıkladı. Kerevitaş’ın 2022 yılı ilk çeyrek konsolide cirosu, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 143 artışla 2,4 milyar TL oldu. İnovasyon ve ürün çeşitliliğindeki gücüyle yurt içi pazarda liderliğini koruyan Kerevitaş, ihracatta da istikrarlı büyümesini yılın ilk çeyreğinde sürdürdü. Kerevitaş’ın yılın ilk üç ayındaki ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 87 artarak 287,8 milyon TL’ye ulaştı.

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“LİDERLİĞİMİZİ YURT İÇİ VE YURT DIŞINDA SÜRDÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Kerevitaş CEO’su Şükrü Çin, geçtiğimiz yıl yakaladıkları finansal başarıyı bu yılın ilk çeyrek rakamlarına da taşıdıklarını belirterek şunları söyledi:

“Kerevitaş ile 2021 yılını başarılarla geride bıraktık ve aynı sinerjiyle 2022 yılına da güçlü bir başlangıç yaptık. Pazarın beğenisine sunduğumuz yenilikçi ürünlerimizle lider olduğumuz her kategoride ciro payımızı artırdık. 2022 yılının ilk üç ayında konsolide ciromuzu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 143 artırmayı başardık. Bu güçlü başlangıcı 2022 yılının bütününe yayarak, iç ve dış pazarlardaki güçlü pozisyonumuzu korumaya ve büyütmeye devam edeceğiz.”


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