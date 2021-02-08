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Rusya'nın petrol ihracat geliri sert geriledi

08.02.2021 - 15:33
Rusya'nın petrol ihracat geliri sert geriledi | Ekonomi Haberleri

Rusya'nın petrol ihracat geliri, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 40,8 azalarak 72,3 milyar dolara geriledi.

 

Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, ülkede petrol ihracat hacmi, geçen yıl 2019'a kıyasla yüzde 11,4 azalarak 239 milyon ton oldu. Söz konusu dönemde Rusya'nın petrol ihracat geliri de yüzde 40,8 azalışla 72,3 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

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Rusya'nın kömür ihracat geliri de 2020'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 22,5 azalarak 12,3 milyar dolara düştü. Petrol ve doğal gaz ihracatı Rusya'da federal bütçenin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor.


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