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BoE Başkanı: Kısıtlamaların kalkmasıyla tüketici harcamaları artabilir

08.02.2021 - 15:21 | Son Güncelleme :
BoE Başkanı: Kısıtlamaların kalkmasıyla tüketici harcamaları artabilir | Ekonomi Haberleri

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey, İngiltere'de Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamaların önümüzdeki dönemde kaldırılması halinde tüketici harcamalarının ciddi biçimde artabileceğini belirtti.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, İngiliz The Observer gazetesine verdiği röportajda, salgının etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İngiltere'de salgınla mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamaların önümüzdeki dönemde kaldırılması halinde tüketici harcamalarının ciddi biçimde artabileceğini belirten Bailey, "İnsanları bu kadar uzun süre içeride tuttuktan sonra (kısıtlamalar kalkınca) harcayacaklardır." ifadesini kullandı.

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Yakın zamanda BoE'nin, tahvil alım programı kapsamında çevreci öncelikleri önemseyen şirketlerin teşvik edilmesi yönünde bir düzenlemeyi de kamuoyu ile paylaşmaya hazırlandığını bildiren Bailey, "Diğer iyi bir haber ise ABD'de çok büyük bir vites değişimi görüyoruz. Bu, uluslararası çapta değişim için itici gücü artıracak." değerlendirmesinde bulundu. Bailey, çevre ve iklim konularında ilerleme kaydedileceği konusunda "oldukça iyimser" olduğunu da aktardı.


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