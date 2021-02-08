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Bitcoin, Tesla ile 'uçuşa' geçti

08.02.2021 - 16:15 | Son Güncelleme :
Bitcoin, Tesla ile 'uçuşa' geçti | Bitcoin Haberleri

Bitcoin fiyatları, Tesla'nın 1.5 milyar dolarlık Bitcoin yatırımı yaptığı açıklaması ile sert yükselerek tarihi zirvesini yeniledi.

Bitcoin, Tesla'nın yeni politikası kapsamında 1.5 milyar dolarlık Bitcoin yatırımı yaptığı açıklaması sonrası tarihi rekor kırdı. Yapılan açıklamada Tesla'nın, Bitcoin'i ödeme aracı olarak kabul etmeye hazırlandığı da belirtildi. Bitcoin fiyatları, Tesla haberi sonrası yüzde 16'in üzerinde yükselerek tarihi rekor seviyesini 44.770 dolar seviyesine taşıdı. Bitcoin, saat 17.05 itibarıyla yüzde 15.80 oranında yükselişle 43 bin 669 dolardan işlem gördü.

Tesla'nın kurucusu ve yöneticisi Elon Musk, 29 Ocak'ta Twitter'da profiline Bitcoin'i ekleyip ve 'Geçmişe bakınca kaçınılmazdı' paylaşımı yaparak Bitcoin fiyatlarını hareketlendirmişti. Bitcoin fiyatları, Elon Musk'ın paylaşımı sonrası sert yükselerek 36 bin doları aşmıştı.

TESLA’DAN BİTCOİN'E 1.5 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Tesla'nın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı bildirimde, yeterli işletme likiditesini sürdürmek için gerekli olmayan nakit getirilerini daha da çeşitlendirmek ve maksimize etmek amacıyla şirkete daha fazla esneklik sağlamak için yatırım politikasının güncellendiği belirtildi.

Bu tür nakdin bir kısmının gelecekte dijital varlıklar, külçe altın, altın yatırım fonları ve diğer varlıklar dahil olmak üzere belirli alternatif rezerv varlıklarına yatırılabileceğine işaret edilen bildirimde, söz konusu politika kapsamında Bitcoin'e toplam 1,5 milyar dolarlık yatırım yapıldığı kaydedildi.

Bildirimde, şirketin uzun vadede dijital varlıklar edinebileceği aktarılarak, yakın gelecekte şirketin ödeme türü olarak Bitcoin'i kabul etmeye başlamasının beklendiği belirtildi.


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