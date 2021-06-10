‹ Önceki Haber OPEC'ten küresel petrol talebinde artış öngörüsü OPEC'ten küresel petrol talebinde artış öngörüsü

Rusya'dan Facebook ve Telegram’a ceza

10.06.2021 - 16:20
Rusya'dan Facebook ve Telegram’a ceza | Ekonomi Haberleri

Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun iki şirkete açtığı davalar Taganskiy Mahkemesi'nde karara bağlandı.

Rus mahkemesi, sosyal medya platformlarından Facebook’a idari ihlal nedeniyle 17 milyon ruble, Telegram mesajlaşma uygulamasına 10 milyon ruble para cezası verdi.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun (Roskomnadzor) Telegram ve Facebook aleyhine açtığı davalar, başkent Moskova'daki Taganskiy Mahkemesi'nde görüldü.

Rusya'da yasaklanan içeriklere Facebook ve Telegram üzerinden ulaşılabilmesi nedeniyle şirketlerin mevzuata uymadığı hükmüne varan mahkeme, Facebook’a 17 milyon, Telegram’a ise 10 milyon ruble para cezası verdi.

Roskomnadzor, daha önce de benzer gerekçelerle YouTube, Instagram, TikTok gibi sosyal medya platformları aleyhine davalar açmıştı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.457 Değişim: 0,52% Hacim : 16.267 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.450 10.06.2021 Yüksek 1.462
Açılış: 1.453
8,4256 Değişim: -1,91%
Düşük 8,4183 10.06.2021 Yüksek 8,5984
Açılış: 8,5899
10,2733 Değişim: -1,85%
Düşük 10,2636 10.06.2021 Yüksek 10,4809
Açılış: 10,467
513,41 Değişim: -1,58%
Düşük 510,20 10.06.2021 Yüksek 521,79
Açılış: 521,64
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.