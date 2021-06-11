Merkez Bankası Beklenti Anketi'nin ismini değiştirdi | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası tarafından Beklenti Anketi'nin ismini Piyasa Katılımcıları Anketi olarak değiştirildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi'nin isminin TCMB'nin kurumsal beklenti ve tahminlerini yansıttığı yönündeki yanlış anlaşılmanın önüne geçilmesi amacıyla Piyasa Katılımcıları Anketi olarak değişitirildiğini açıkladı.

TCMB'den yapılan yazılı açıklamada Piyasa Katılımcıları Anketi'nin metodolojisi ve yayım tarihinde herhangi bir değişiklik yapılmadığı belirtildi.

İlgili anket finansal ve reel sektörde çalışan kişilerin enflasyon, döviz kuru, cari işlemler dengesi, büyüme ve faiz oranları gibi temel makroekonomik değişkenlere ilişkin beklenti ve tahminlerini içeriyor.

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