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OPEC'ten küresel petrol talebinde artış öngörüsü

10.06.2021 - 16:11
OPEC'ten küresel petrol talebinde artış öngörüsü | Emtia Haberleri

OPEC, küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla göre günlük yaklaşık 6 milyon varil artışla 96 milyon 580 bin varil olarak öngördüğünü açıkladı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) haziran ayına ilişkin petrol piyasası raporuna göre, Amerika ve Avrupa'da yılın ilk döneminde beklenenden düşük seyreden petrol talebi, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkelerinin yıllık petrol talebinin aşağı yönlü revize edilmesine neden oldu. Ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında kısıtlamaların hafifletilmesi, Amerika ve Avrupa'da nisan ayına ilişkin olumlu veriler, hareketliliğin artması ve sınırların açılması gibi gelişmeler ilk yarıdaki olumsuz gelişmeleri telafi ederek yılın ikinci yarısı için talep beklentilerinin artmasına yol açtı.

Bu nedenle bu yıl OECD ülkelerinin petrol talebinin günlük 2 milyon 700 bin varil artacağı öngörülüyor. Bu yıl yaşanacak küresel petrol talebi artışının büyük kısmının Amerika'dan kaynaklanacağı ancak yine de bölgenin petrol talebinin Kovid-19 öncesi seviyesine ulaşamayacağı tahmin ediliyor.

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OECD dışı ülkelerin petrol talebinin ise daha çok Çin ve Hindistan kaynaklı olarak günlük 3 milyon 300 bin varil artması bekleniyor. Bu bölgelerde yaşanacak sağlıklı bir ekonomik toparlanmanın, sanayinin petrol tüketimini ve petrokimyasal maddelere talebi de destekleyeceği öngörülüyor.

Bu kapsamda OPEC ham petrolüne talebin bu yıl yaklaşık 27 milyon 700 bin varil seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Küresel petrol talebinin ise bu dönemde günlük bazda yaklaşık 6 milyon varil (yüzde 6,57) artarak 96 milyon 580 bin varile ulaşacağı tahmin ediliyor.

OPEC'İN PETROL ÜRETİMİ MAYISTA ARTTI

Rapora göre, küresel petrol arzı geçen ay bir önceki aya kıyasla günlük 630 bin varil artarak yaklaşık 93 milyon 670 bin varil oldu.
OPEC'in günlük ham petrol üretimi ise söz konusu dönemde, 390 bin varil artarak yaklaşık 25 milyon 460 bin varil seviyesinde gerçekleşti. Böylece, OPEC'in küresel petrol üretimindeki payı mayısta yüzde 0,2 artarak yüzde 27,2 oldu.

Bu dönemde OPEC içinde ham petrol üretimi en fazla Suudi Arabistan'da artarken, en büyük düşüş Nijerya'da görüldü. Günlük üretim geçen ay bir önceki aya göre Suudi Arabistan'da 345 bin varil artış gösterdi, Nijerya'da 72 bin varil geriledi.

OPEC dışı ülkelerde günlük petrol üretimi ise aynı dönemde 240 bin varil artarak 68 milyon 210 bin varil seviyesinde gerçekleşti.
Öte yandan, dünya genelinde sondaj kulesi sayısı, mayısta bir önceki aya göre 74 adet artarak 1370 oldu. Bu kulelerden 360'ı OPEC üyesi ülkelerde bulunuyor.


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