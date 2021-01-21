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Rusya Türkiye'den domates alımı kotasını artırdı

21.01.2021 - 08:26
Rusya Türkiye'den domates alımı kotasını artırdı | Ekonomi Haberleri

Bakan Pekcan, Rusya'nın Türkiye'den domates alımına uyguladığı kotayı 200 bin tondan 250 bin tona yükselttiğini açıkladı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan dün akşam yaptığı açıklamada, "Rusya'nın domates ihracatımıza yönelik uyguladığı kota 200 bin tondan 250 bin tona yükseltildi. Rusya'nın konuya ilişkin Kararnamesinin onay süreci tamamlandı ve kararname az önce yayımlandı. Kararname 10 gün sonra yürürlüğe girecek" dedi.


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