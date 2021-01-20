Morgan Stanley'in kârı sert yükseldi | Ekonomi Haberleri

Morgan Stanley'in dördüncü çeyrekte net kârı yüzde 57 yükseldi.

Morgan Stanley'in dördüncü çeyrek kârı, finansal piyasalardaki koronavirüs kaynaklı oynaklığın ticari işlemlere pozitif etkisiyle yüzde 57 yükseldi.

Bankanın net kârı dördüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 2.09 milyar dolardan 3.27 milyar dolara yükseldi. Bankanın hisse başına düşen kârı bir önceki yıla kıyasla dördüncü çeyrekte 1.30 dolardan 1.81 dolara çıktı.

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Refinitiv'e göre, analistler net kârın hisse başına ortalama 1.27 dolar olmasını bekliyordu.

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