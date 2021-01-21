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Emlak Konut'un 2021 hedefi 1.1 milyar TL kâr

21.01.2021 - 08:33
Emlak Konut'un 2021 hedefi 1.1 milyar TL kâr | Ekonomi Haberleri

Emlak Konut, 2021 yılında 11 milyar TL satış değerine, 1.1 milyar TL net kâra ulaşmayı hedefliyor.

Emlak Konut GYO, 2021'de devam eden ve geliştirilmesi hedeflenen projelerden KDV hariç toplam 11 milyar TL satış değerine ulaşmayı hedefliyor. Şirketten dün akşam KAP'a yapılan açıklamaya göre net kârın ise 1.1 milyar lira olacağı öngörülüyor.

Açıklamada, satış öngörülerinin mevcut piyasa şartları ve yıl içinde Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmelerin beklentiler ile uyumlu gerçekleşmesi durumunda ulaşılabilecek değerler olduğu; beklenmedik şartların ortaya çıkması halinde, hedeflerin yeniden değerlendirebileceği kaydedildi.

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Şirketten KAP'a yapılan diğer bir açıklamada da, Emlak Konut tarafından geliştirilen projelerde geçen sene itibarıyla toplam 15.15 milyar TL (KDV hariç) 10,908 adet bağımsız bölümün satışının gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada "Açıklamış olduğumuz 2020 yıl sonu verilerine göre, yıllık hedefimiz olan 5.1 milyar TL'nin %296 oranında üzerine çıkıldığı görülmektedir" denildi.


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